Telespectadores indignados com comentário escandaloso de comentarista da NOS sobre Cristiano Ronaldo

A transmissão da NOS do jogo decisivo da fase de grupos da Copa do Mundo entre Portugal e a Colômbia causou grande polêmica logo na fase inicial. O comentarista Arman Avsaroglu fez críticas contundentes a Cristiano Ronaldo logo nos primeiros minutos, o que gerou uma enxurrada de reações indignadas nas redes sociais. Muitos telespectadores consideram que o comentarista deixa sua opinião pessoal transparecer de forma excessiva.

Portugal entrou em campo em Miami para uma partida em que apenas uma vitória seria suficiente para impedir a Colômbia de conquistar a liderança do Grupo K. Antes mesmo de Ronaldo entrar de fato em ação, Avsaroglu dedicou-se extensivamente ao capitão português. “A seleção está repleta do talento de Portugal. É realmente uma das favoritas para vencer este torneio, mas enfim. Como resolver um problema como o Ronaldo?”, afirmou Avsaroglu.

“Às vezes, Ronaldo é parte da solução; na maioria das vezes, talvez seja o problema. Será que ele não está, justamente, atrapalhando o melhor futebol de Portugal nesta reta final de sua carreira? Se você perguntar a ele, ele dirá que não”, afirmou o comentarista.

Mas não parou por aí. Pouco depois, Avsaroglu voltou a falar sobre Ronaldo. “Pouco movimento na seleção de Portugal. É preciso ter algumas jogadas de deslocamento, mas, enfim, um Ronaldo que escolhe bem seus momentos não consegue mais manter o ritmo. Há um pouco de estagnação demais.”

Os comentários do repórter da NOS geraram grande indignação no X. Dezenas de telespectadores acusaram o comentarista da NOS de não ser objetivo e de demonstrar uma aversão pessoal a Ronaldo.

“Fica bem claro que o comentarista odeia o Ronaldo. Nunca mais deixem ele narrar!”, escreve alguém. Outro telespectador reage: “Comentário escandaloso da NOS durante Colômbia x Portugal. Já está na hora de vocês, comentaristas, aprenderem a ser imparciais. Eu só quero curtir a narração, em vez de passar quinze minutos ouvindo alguém insultando o Ronaldo.”

Outras reações também não deixam dúvidas. “O jogo já está rolando há um quarto de hora e esse comentarista só fica criticando Cristiano Ronaldo. É ridículo. Já é muito chato quando um comentarista fica constantemente expressando sua própria opinião, mas um pouco de respeito seria o mínimo”, escreveu um usuário.

Outro comentou: “Mudei de canal durante Portugal x Colômbia. Um comentarista com uma campanha de ódio contra o Ronaldo. Que comentários realmente escandalosos são esses?”

Kenny Romer também foi crítico. “É cansativo esse comentarista no jogo Colômbia x Portugal. É claro que Avsaroglu é fã do Messi, mas ficar criticando Cristiano Ronaldo o tempo todo está começando a ficar irritante.” Outro usuário escreveu: “Que besteira horrível do repórter da NOS sobre Ronaldo e Portugal. Está na hora de se aposentar.” Outra pessoa opinou: “O ódio contra Ronaldo por parte daquele comentarista da NOS está começando a ser repugnante.”

As críticas continuaram se acumulando durante o primeiro tempo, enquanto a partida em si ainda estava equilibrada. Enquanto o comentarista da NOS fazia sua análise sobre o papel de Ronaldo na seleção portuguesa, muitos telespectadores acharam que ele havia ultrapassado o limite entre analisar e criticar. No X, o tom era claro: muitos telespectadores achavam que a cobertura era desnecessariamente negativa e não condizia com um comentarista neutro.