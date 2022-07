Ted Lasso é baseada em uma história real?

Aqui está o que você precisa saber sobre o que realmente inspirou Ted Lasso e como Jason Sudeikis teve a ideia de produzir a série

A série Ted Lasso, sobre um treinador de futebol americano que vai à Premier League, conquistou o mundo, muitos prêmios, recebeu elogios de espectadores e da crítica. Rapidamente se estabeleceu com uma comédia clássica e muito amada de um homem que tem um trabalho para o qual não é qualificado.

E uma das perguntas que fica para muitos dos espectadores da série é se Ted Lasso - tanto o personagem quanto o programa em si - é baseado em uma história ou algum evento da vida real. E aqui a GOAL te explica tudo.

Ted Lasso é baseado em uma história real?

Não, a série Ted Lasso não é baseada em uma história real, mas tem, sim, inspiração em aspectos da realidade. Explicamos.

A série foi inicialmente concebida por Jason Sudeikis e Brendan Hunt – que interpretam Lasso e Coach Beard, respectivamente – há mais de 20 anos, quando os dois atuavam com uma trupe de comédia de improviso Boom Chicago. Depois de uma visita a Amsterdã, onde Beard se apaixonou pelo futebol, Sudeikis comprou um PlayStation para que a dupla jogasse FIFA.

"Na época, nenhum americano havia treinado um grande time na Europa fora de um videogame, levando Sudeikis e Hunt a se perguntarem como seria a transição se um treinador da NFL tentasse", escreveu o LA Times.

A criação de Sudeikis e Hunt tornou-se realidade vários anos depois, quando a NBC Sports usou a ideia e a história de Ted Lasso como parte de uma campanha publicitária ao adquirir os direitos de transmissão dos jogos da Premier League em 2012.A emissora não tinha certeza de como seu público americano seria receptivo ao Campeonato Inglês, e então usou o personagem de Ted Lasso em seu comercial de televisão para apresentar seus espectadores ao esporte inglês.

A premissa do anúncio original é a mesma da série: Lasso, um técnico americano da NFL, é contratado para treinar um time da Premier League – o Tottenham Hotspur, neste caso – com base em nenhuma experiência ou conhecimento prévio do jogo. Naturalmente, ele é demitido depois de apenas alguns dias, mas isso não impede seu entusiasmo, carisma e atitude positiva. Este anúncio foi feito no estilo "mockumentary" - um documentário zoeiro, como The Office - e fez muito sucesso nos Estados Unidos, conquistando mais de 250 milhões de visualizações no YouTube.

"Toda a história daquele primeiro comercial foi que ele foi contratado para treinar um time de futebol profissional, e foi demitido três dias depois. Nós achamos que seria engraçado se ele não fosse cínico ou ficasse irritado com isso, que ele simplesmente adorasse a experiência e adorasse Londres e o futebol, e que levasse isso para casa com ele", disse Sudeikis à Entertainment Weekly.

A incapacidade de Lasso de entender as regras do futebol inglês em relação ao americano – impedimentos, a ausência dos play-offs, o conceito de empates – foi uma ferramenta para familiarizar o público estadunidense com o esporte que seria transmitido.

Alguns anos depois, então, a parceria de Sudeikis na época, a atriz, diretora e produtora Olivia Wilde, sugeriu que ele transformasse a história do anúncio publicitário da NBC em um programa de televisão.

“Depois de fazer o segundo vídeo (em 2014), ele desbloqueou elementos do personagem que achamos muito, muito divertidos de escrever, retratar e ver o mundo”, disse Sudeikis à Sports Illustrated . “Então, um dia em 2015, minha parceira Olivia veio até mim e disse: 'Sabe, você deveria fazer Ted Lasso como uma série, e eu disse: 'Não sei', mas depois de amadurecer a ideia, pensei que talvez isso pudesse acontecer".

Ele, então, se juntou a Bill Lawrence, criador de Scrubs e, para apresentar a ideia de Ted Lasso como um programa de televisão, e o resto é história - hoje, aliás, Lawrence é produtor executivo da série.

Inspirações por trás de Ted Lasso

Mesmo que não seja uma história real, Ted Lasso se baseia em vários aspectos da realidade. Sudeikis inclusive admitiu que alguns treinadores da Premier League, como Jurgen Klopp e Pep Guardiola, inspiraram algumas passagens da série. Além da dupla de gigantes da Inglaterra, Sudeikis também admitiu ter se inspirado em seu treinador de basquete do ensino médio e seu próprio pai.

"Cara. Quando eu ouvi sobre [Klopp] levando seu time para ir ao karaokê, eu fiquei tipo, 'Opa, ideia de história'", disse Sudeikis à Sports Illustrated.

"E então, meu treinador de basquete do ensino médio, Donny Campbell - um sujeito de uma pequena cidade no Kansas que falava com aqueles pequenos aforismos, como 'Sudeikis, você parece mais nervoso do que um gato de cauda longa em uma sala cheia de cadeiras de balanço'", completou.

O personagem de Roy Kent foi inspirado no ícone do Manchester United, Roy Keane. O clube que Lasso administra, o AFC Richmond, não é um time real , mas alega-se que se inspirou no Crystal Palace. Ambos os clubes estão situados em Londres, ambos vestindo as cores vermelho e azul.