Técnico que foi vice na Copa do Mundo de 2006 detona Endrick: "ele é inútil, perde nove de dez bolas"

Ele é o raio de sol da temporada do Lyon, a joia que devolveu a esperança a toda uma torcida. Desde que chegou por empréstimo do Real Madrid, Endrick tem brilhado na Ligue 1 com seu talento, acumulando gols e jogadas de grande classe. Um craque de 19 anos, já comparado aos maiores, e que parece imune às críticas. No entanto, uma voz, e não qualquer uma, se ergueu para quebrar esse coro de elogios. E o mínimo que se pode dizer é que ela não mediu palavras.

"No jogo, Endrick é completamente inútil."

Essa crítica violenta é assinada por Raymond Domenech. No programa “L’Équipe du Soir” deste domingo, o ex-técnico da Seleção Francesa fez uma análise mordaz do desempenho do jovem brasileiro. “O Lyon não tem mais atacantes, nem profundidade. Endrick tenta driblar e chuta”, disse ele inicialmente, antes de dar o golpe final: “Mas no jogo, ele é completamente inútil. Perde nove de dez bolas”. Uma crítica de rara severidade, que imediatamente provocou a indignação dos torcedores do Lyon e muito além.

O ex-técnico, conhecido por suas declarações bombásticas à mídia, chegou até a minimizar o gol decisivo de Endrick contra o Celta de Vigo na Liga Europa, atribuindo-o a um “presente” do goleiro adversário. Uma maneira de reduzir o talento do jogador a meros lampejos individuais, desconectados do coletivo.

Uma crítica violenta e gratuita

Se é permitido fazer críticas, a de Raymond Domenech assemelha-se a uma verdadeira condenação completa. Esquecemos o início estrondoso do brasileiro, seus 5 gols nas 6 primeiras partidas, seu título de jogador do mês na Ligue 1. Esquecemos sua juventude e sua fase de adaptação a um campeonato conhecido por sua exigência física. Para Domenech, o veredicto é definitivo: Endrick é um egoísta, um jogador que só pensa em sua própria glória.

Essa declaração, por mais exagerada que seja, é sintomática da maneira como os jovens talentos são, por vezes, julgados na França. A impaciência e a exigência de perfeição imediata muitas vezes se sobrepõem à sutileza e à pedagogia. Endrick, como outros antes dele, paga o preço por isso. No entanto, a melhor resposta o jovem brasileiro só poderá dar em campo. É todo o Lyon, que vem de três partidas sem vitórias, que se beneficiará disso. E não há dúvida de que essa crítica severa só servirá para aumentar ainda mais sua vontade de provar a todos que ele é muito mais do que um simples driblador.