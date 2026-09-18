Luis García Plaza, técnico do Sevilla, não escondeu sua preocupação antes do confronto de fogo no Pizjuán, soltando declarações estrondosas nas quais descreveu o Barcelona comandado por Hansi Flick como uma equipe assustadora, e alertando, ao mesmo tempo, que sua facilidade em atropelar os adversários pode abrir a porta para questionamentos sobre o nível de toda a La Liga.

O Sevilla recebe o campeão e líder do campeonato, o Barcelona, neste sábado, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em uma partida na qual a equipe andaluz entra com moral elevada após somar 13 pontos em 6 jogos, algo que seu técnico descreveu como tendo vindo "após uma experiência de vida ao salvar o time na temporada passada, um desafio extremamente difícil".

E na coletiva de imprensa na véspera do duelo, choveram palavras de admiração de Plaza em relação ao seu adversário, ao dizer: "O Barcelona assusta. É uma equipe inacreditável. Não apenas vence, mas arrasa".

Apesar do tom de admiração, o técnico do Sevilla se agarrou à esperança, citando sua experiência pessoal diante do lendário Barcelona de Pep Guardiola.

E afirmou: "Estamos em um bom momento, vamos competir com tudo o que pudermos. Sempre há chances de vencer, com a nossa torcida tudo é possível, embora tenhamos que ser perfeitos para ter qualquer chance. O Barcelona de Guardiola marcou cinco gols contra mim, mas também venci ele uma vez".

Plaza fez uma comparação instigante entre o Barcelona de ontem e o de hoje, explicando a diferença no estilo do terror catalão.

E acrescentou: "Com o time de Pep você não tocava na bola, mas estes — em referência ao time de Flick — criam muitas oportunidades de gol".

As declarações do técnico do Sevilla não pararam nos limites da partida, mas ele enviou uma mensagem subliminar a todo o sistema do Campeonato Espanhol, ao dizer: "Se eles chegarem e nos vencerem com facilidade, teremos que ver o que fazem para vencer todo mundo. Se não formos capazes de chegar perto, teremos que nos perguntar sobre o nível real dessa equipe".

E citou uma declaração anterior de Cesc Fàbregas, para encerrar dizendo: "Como Fàbregas disse antes, eles assustam, marcam quatro ou cinco gols por partida".

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E concluiu: "Vamos tentar competir com eles, e digo também que, se eles chegarem aqui e não formos capazes de competir com eles, será preciso questionar o nível da competição quando uma equipe vence tudo e com todos esses resultados expressivos, até mesmo diante de bons times".