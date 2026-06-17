O técnico da seleção senegalesa, Babi Thiaw, lamentou o desperdício de chances e a falta de eficácia no ataque durante a derrota para a França (3 a 1), ontem, terça-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

“Quando analisamos a partida como um todo, se tivéssemos sido mais eficazes, poderíamos ter chegado ao intervalo com 1 a 0 ou até 2 a 0”, disse Tião, em declarações publicadas pelo jornal “The Athletic”.

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E acrescentou: “Cometemos alguns erros. Nas oportunidades que surgiram para a França, perdemos a posse de bola. E, graças às habilidades técnicas deles, não conseguimos fazer isso”.

Em resposta a uma pergunta sobre ter adotado um esquema defensivo recuado, Thiaw disse: “Queríamos vencer essa partida, e isso ficou claro em campo”.

E o técnico do Senegal continuou, olhando para o futuro: “Nossos jogadores são competitivos. Eles sabem que ainda faltam dois jogos (na fase de grupos); este jogo já acabou. Temos que olhar para frente... Temos que conquistar 6 pontos nos próximos dois jogos”.

Vale lembrar que a seleção do Senegal apresentou um bom desempenho no primeiro tempo, mas careceu de precisão na finalização, desperdiçando pelo menos duas chances perigosas por meio de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr, antes que a seleção francesa aproveitasse sua grande habilidade técnica para decidir a partida no segundo tempo (3 a 1).