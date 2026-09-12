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Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Técnico do Racing: Zabiri está nas nuvens após os dois gols

Y. Zabiri
Racing Santander x Deportivo Alaves
Racing Santander
Deportivo Alaves
La Liga
Marrocos
Espanha

O atacante marroquino chegou a 5 gols na La Liga

José Alberto, técnico do Racing Santander, demonstrou sua satisfação após a vitória de sua equipe sobre o Deportivo Alavés (2 a 1), neste sábado, triunfo que foi o segundo do clube cântabro na LaLiga nesta temporada, ambos no estádio El Sardinero (casa do Racing).

José Alberto disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol "Marca", após a partida: "Acho que foi um jogo muito completo da nossa parte. Uma boa vitória diante de um adversário muito coeso, como já demonstrou nas rodadas anteriores".

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E acrescentou: "A equipe aprende com os erros. Hoje competimos e lemos o jogo muito bem. Estou muito feliz em vê-los crescer como grupo".

Apesar da grande atuação do jovem craque Yasser El Zabiri e dos dois gols que marcou na vitória, o técnico se recusou a resumir o triunfo apenas ao atacante marroquino, ressaltando a importância do desempenho coletivo.

José Alberto disse: "Pareceu-me um jogo muito bom de toda a equipe, e gostaria de reconhecer isso a todos que participaram. El Zabiri estará nas nuvens (extremamente feliz) com tudo o que está acontecendo, mas ele precisa continuar trabalhando, porque acredito que ainda é capaz de nos dar muitas coisas".

O Alavés abriu o placar com Fil Coski, aos 18 minutos, antes de El Zabiri empatar aos 38 minutos, após um arranque rápido e uma jogada individual pela direita, para depois chutar com precisão no ângulo mais distante.

Aos 53 minutos, o craque marroquino voltou a marcar o seu segundo gol, a partir de um cruzamento diante do gol do Alavés, dando à sua equipe os três pontos da partida.

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