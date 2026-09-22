Técnico do Newcastle, Jaissle enlouquece de vez com Sean Steur: “Não é normal!”

O técnico do Newcastle United, Matthias Jaissle, rasgou elogios a Sean Steur. Em conversa com a imprensa, ele exaltou a atuação mais recente do holandês, que acabou de completar 18 anos.

O Newcastle venceu no último fim de semana o Hull City, recém-promovido, por 2 a 1. Os gols foram marcados por Joe Willock e Lewis Hall, mas, segundo Jaissle, Steur foi o homem do jogo.

Na semana passada, Steur ainda foi bastante criticado após a derrota por 4 a 1 para o Leeds United. O meio-campista de 18 anos entregou a bola de graça, e isso resultou imediatamente em um gol sofrido. Jaissle elogiou a forma como Steur se recuperou após a semana agitada. “Nós demos muito apoio a ele ao longo da última semana. Somos emocionalmente muito fortes”, declarou o alemão ao The Newcastle Chronicle.

“Entrar em campo assim já no jogo seguinte, isso é realmente muito especial. Ele foi fantástico. É o que você esperaria de um jogador experiente, mas ele ainda é muito jovem. É realmente fora do normal”, prosseguiu.

O ex-jogador do Ajax, que foi vendido no último verão por 27 milhões de euros ao Newcastle, sentiu cãibras aos 70 minutos. Segundo Jaissle, esse ainda é um ponto a melhorar.

“É um jogador jovem. Ele certamente voltará a jogar na próxima partida, mas também precisamos ter cuidado. Ele ainda precisa se adaptar à competição. Esse é o próximo passo”, concluiu Jaissle.