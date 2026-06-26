Técnico do Japão lança o desafio: já derrotamos o Brasil antes

Com um tom confiante e não isento de desafio, Hajime Moriyasu lançou uma advertência contundente antes do confronto das oitavas de final contra o Brasil, afirmando que os “Samurais” não serão meros convidados de honra em Houston.

O técnico do Japão se baseou na histórica vitória em Tóquio, quando derrotou os pentacampeões mundiais por 3 a 2 em outubro passado, para afirmar que sua equipe veio para lutar, não para assistir.

O Japão garantiu sua vaga nas oitavas de final como segundo colocado do Grupo F, atrás da Holanda, após empatar em 1 a 1 com a Suécia na quinta-feira, em Dallas.

Apesar da decepção de Moriazo com o rápido gol de empate da Suécia após a vantagem de Daizen Maeda, ele preferiu garantir o ponto colocando jogadores defensivos em campo para assegurar a classificação.

Moriasso disse, após garantir a classificação, segundo a “Reuters”: “O Brasil é uma das melhores seleções do mundo e nós o respeitamos muito, mas provamos na última partida que não somos um adversário fácil. Isso é um grande avanço para nós. Ninguém sabe o que vai acontecer na segunda-feira, mas também temos chances de vencer”.

A vitória histórica por 3 a 2 em Tóquio foi a primeira de todas do Japão contra o Brasil, e é essa vantagem psicológica que Moriyasu aproveita antes do confronto em Houston.

Sobre o empate com a Suécia, Moriyasu comentou: “Levamos um gol, e essa é a natureza do futebol. Após o empate, decidi colocar jogadores defensivos em campo para manter o ponto e garantir o segundo lugar, em vez de arriscar no ataque”.

Moriasso considerou a classificação uma vitória para o futebol asiático, afirmando: “Era isso que buscávamos desde o início do torneio, e é uma prova do desenvolvimento do futebol japonês. Representamos a ambição esportiva de toda a região”.