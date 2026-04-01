Técnico do Iraque: Vamos surpreender o mundo na Copa do Mundo

O australiano Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, expressou sua grande alegria após levar os Leões do Eufrates à classificação para a Copa do Mundo de 2026, prometendo surpreender o mundo na competição.

O técnico do Iraque expressou confiança em surpreender o mundo na próxima Copa do Mundo, destacando a preparação e a determinação da equipe. Enquanto os fãs de futebol aguardam ansiosamente para ver como o Iraque se sairá no torneio, muitos também estão explorando opções de apostas para aumentar a emoção dos jogos. Para aqueles que estão se perguntando se **Betano é confiável**, é importante considerar as avaliações e experiências de outros usuários, além de verificar as credenciais da plataforma. Assim, os torcedores podem desfrutar de uma experiência de apostas segura e divertida enquanto torcem por suas equipes favoritas.

A classificação da seleção iraquiana veio após a valiosa vitória sobre a Bolívia por 2 a 1 na final do play-off mundial, no estádio de Monterrey, no México, na manhã desta quarta-feira.

A seleção iraquiana se classificou para a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, e pela primeira vez em 40 anos, já que sua última participação foi na edição de 1986 no México, onde foi eliminada na fase de grupos após três derrotas para o México, a Bélgica e o Paraguai.

A seleção iraquiana foi sorteada para o Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026, que conta com França, Senegal e Noruega.

Arnold disse após a partida, segundo a Agência de Notícias Iraquiana: “Antes de pensar no confronto contra a França, devo lembrar que já os enfrentei anteriormente com a seleção australiana na Copa do Mundo de 2022, e perdemos por 4 a 1, mas usamos essa experiência como motivação para vencer a Tunísia e a Dinamarca e nos classificar para as oitavas de final”.

Ele acrescentou: “Como seleção do Iraque, não temos nada a perder. Devemos ir para a Copa do Mundo com a mentalidade de vencer, pois esse é o único caminho para alcançar conquistas”.

E continuou: “Estar no mesmo campo com jogadores como Mbappé e Haaland é uma grande honra para os nossos jogadores, e respeitaremos as capacidades deles, mas entraremos em campo para tentar vencer e surpreender o mundo”.

Arnold concluiu: “A classificação para a Copa do Mundo é um grande privilégio para todos os jogadores, que vão desfrutar de disputar partidas contra grandes nomes do futebol mundial, e vamos tentar dar o nosso melhor para alegrar nossa torcida e destacar o futebol iraquiano no cenário mundial”.