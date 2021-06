Técnico do Internacional, Miguel Ángel Ramírez testa positivo para Covid-19

O treinador do Colorado está fora dos confrontos contra Vitória, Bahia e Atlético-MG

Como se não bastasse a pressão na busca um melhor rendimento no time do Inter, o técnico colorado Miguel Ángel Ramírez testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (09), pelo Internacional.

O teste foi realizado na terça-feira (08), cumprindo o protocolo de saúde estabelecido pela CBF, visando o jogo desta quinta-feira (10), contra o Vitória, pela Copa do Brasil.

Ramírez já está em isolamento e sendo monitorado pelos médicos do clube. As informações dão conta de que o estado de saúde do treinador colorado é bom e ele terá que cumprir a quarentena de 10 dias.

Com isto Ramirez ficará de fora dos jogos contra Vitória, pela Copa do Brasil, além de Bahia e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro.

Com a impossibilidade de Miguel Ángel Ramírez treinar, o time colorado será comandado pelo auxiliar técnico Martín Anselmi.