Técnico do Canadá: Fomos melhores que o Marrocos, mas...!

O desânimo era evidente no vestiário da seleção canadense após o fim de sua trajetória na Copa do Mundo, mas a eliminação não levou o técnico Jesse Marsh a mudar sua opinião sobre o desempenho de sua equipe, já que ele manteve uma visão diferente do resultado da partida contra o Marrocos.

Marsch afirmou, após a derrota do Canadá para o Marrocos (3 a 0) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no sábado, que sua seleção foi a melhor em campo, considerando que pequenos detalhes e a qualidade dos jogadores dos “Leões do Atlante” no terço final do campo foram o que fizeram a diferença.

O técnico canadense disse, segundo o site Globo: “Fomos a melhor equipe. Eles tiveram mais qualidade no terço final do campo, mas em termos de plano de jogo, execução e confiança dos jogadores, fomos superiores no primeiro tempo e no início do segundo. O primeiro gol do Marrocos mudou tudo, e a partida estava ao nosso alcance”.

Marsh destacou que sua equipe esteve perto de abrir o placar antes de Ezzedine Ounahi balançar as redes aos cinco minutos do segundo tempo, quando o próprio jogador voltou a marcar o segundo gol, enquanto Sofiane Rahimi fechou o placar com um hat-trick nos acréscimos.

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O impacto do toque final

Ele acrescentou: “Em partidas importantes como essa, o importante é impor o seu estilo, e foi isso que fizemos. Só nos faltou o toque final, enquanto o Marrocos conta com jogadores de alta qualidade que atuam nos níveis mais altos. Apesar da derrota, fizemos uma excelente partida”.

Apesar da eliminação do torneio, Marsh considerou que a seleção canadense alcançou um feito histórico ao chegar às oitavas de final pela primeira vez, depois de terminar a fase de grupos em segundo lugar e, em seguida, eliminar a África do Sul na fase anterior.

Ele acrescentou: “Nossa torcida teve a sorte de assistir a essa equipe. Precisamos nos acostumar a estar nesse tipo de ambiente. Por mais que o Marrocos seja uma seleção forte, eu prefiro essa equipe que tenho, e não poderia estar mais orgulhoso dos meus jogadores”.

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Ausência de Davies

Marsh comentou sobre a ausência do craque da equipe, Alphonso Davies, explicando que o lateral do Bayern de Munique não estava fisicamente pronto para jogar, após sofrer uma lesão muscular que o afastou da maioria das partidas do torneio.

Ele explicou: “Sua recuperação estava indo bem, mas os exames mais recentes não foram tranquilizadores, e então ele sentiu novas dores durante o aquecimento. Ele queria muito jogar, a ponto de tentar se aquecer no intervalo, mas nos informou que não conseguiria continuar. Não fazia sentido arriscá-lo, e acredito que tomamos a decisão certa”.

Por sua vez, o meio-campista Steven Ostachio expressou seu orgulho pelo desempenho da seleção canadense, afirmando que sua equipe sentiu que era capaz de vencer após a atuação apresentada no primeiro tempo. Ele disse: “Estou muito orgulhoso. Fizemos um torneio fantástico e sentimos que éramos capazes de vencer graças ao que mostramos no primeiro tempo, mas não criamos oportunidades suficientes depois disso. Este grupo deu tudo de si, e sentimos um apoio enorme da torcida. Finalmente nos tornamos um país que vive o futebol, e espero que a próxima geração receba o mesmo apoio nos próximos quatro anos”.

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