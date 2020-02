Técnico do Bayern sai em defesa de Coutinho. Mas ele deve seguir na reserva

Comandante Bávaro tem confiança na recuperação do jogador e passar por uma má fase é algo natural e compreensível

Philipe Coutinho está longe de reviver seus melhores dias no de Munique. Contratado por empréstimo no início desta temporada - após passagem decepcionante pelo - o brasileiro iniciou apenas 12 partida como titular na liga alemã e não está empolgando os torcedores bávaros.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser no DAZN! Clique aqui e ganhe um mês grátis para experimentar!

Assim, as especulações sugerem que o clube alemão opte por não pagar os 120 milhões de euros necessários para adquirir o passe do jogador após o término de seu contrato. Com isso, o Barcelona, que pagou cerca de 160 milhões de euros ao pelo camisa 10, está disposto a abaixar consideravelmente esse valor, visto que precisa fazer caixa para poder sonhar com a contratação de Neymar.

Mais times

Apesar do mal momento, Hansi Flick, técnico do Bayern de Munique, mostrou confiança na recueração do jogador, considerando a dificuldade de se adaptar a um clube como o Bayern logo na primeira temporada.

“Não é fácil (a daptação). Os treinamentos Philippe têm sido muito bons ultimamente”, afirmou o comandante. “Claro que nem tudo foi bom contra o , mas nem tudo foi mal. Eu não acho que ele está 100% satisfeito com a performance que está exibindo. Mas ele é nosso jogador e é nosso dever ajudá-lo”, completou.

Foto: Getty

Ainda, Flick mostrou confiança na recuperação de Coutinho e afirmou que todo jogador passa por uma má fase ao longo de sua carreira e que isso é algo natural.

Mais artigos abaixo

“Tenho certeza que vamos ajudá-lo muito, então, temos que esperar para ver. Em toda carreira existem maus momentos e não é fácil se adaptar a um time tão homogêneo. Ele está em boa forma e eu estou de bom humor”, finalizou.

Mesmo com a confiança do técnico e dos companheiros de equipe, Coutinho deverá seguir na reserva e terá de esperar um pouco para recuperar a posição de titular.