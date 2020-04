Mascherano e os segredos de Messi para ser "de outro planeta"

Tomada de decisão, execução e velocidade são apontadas pelo compatriota e ex-companheiro de Barcelona como as chaves do jogo do camisa 10

Javier Mascherano conhece como poucos Leo Messi. Companheiro do camisa 10 tanto na seleção argentina quanto no , ele fala com autoridade sobre as características do jogo atual melhor do mundo.

Atualmente no Estudiantes de La Plata, time presidido por Juan Sebastian Verón, Mascherano falou à Radio La Plata sobre as características que fazem do Pulga um "jogador de outro planeta".

"A maioria dos bons jogadores toma boas decisões, mas não a executa da melhor maneira ou ao contrário, a execução é boa, mas não acaba sendo a melhor decisão. O que o diferencia no futebol é a tomada de decisões e a execução, e Leo se sai bem, e a uma velocidade incrível, é por isso que é diferente", afirmou o defensor.

Mais times

Messi e Mascherano dividiram o vestiário do Camp Nou por oito temporadas, fora todas as convocações que compartilharam na . Foram quatro Copas do Mundo juntos: 2006, 2010, 2014 e 2018. Após a Copa da , o zagueiro/volante anunciou sua despedida da seleção.

Outro aspecto levantado por Mascherano é a capacidade que Leo tem de dosar seus esforços durante o jogo e utilizá-los somente quando realmente necessário. "Normalmente, o jogo te domina e leva você, mas no caso de Leo é o contrário. Messi decide o que fazer com o jogo, ele decide o que fazer ou o que não fazer com o jogo", disse.

Mascherano ainda complementou dizendo que essa capacidade de dosagem "permite a ele, dentro de uma partida, ter sete, oito ou dez oportunidades importantes em seu máximo potencial".