Técnico de uma das seleções da Copa do Mundo... Mourinho escolhe seu assistente no Real Madrid

José Mourinho, técnico do Real Madrid, pretende contratar seu compatriota português Ricardo Carvalho como assistente técnico no Santiago Bernabéu, numa tentativa de repetir a experiência bem-sucedida que teve anteriormente com Aitor Karanka.

O jornalista Sérgio Valentín revelou que Carvalho é o candidato especificamente solicitado por Mourinho, indicando que “o Real Madrid continua em busca de um ex-jogador para trabalhar ao lado de Mourinho, e este indicou Ricardo Carvalho, que jogou sob seu comando no Chelsea e no Real Madrid”.

Carvalho, ex-zagueiro central português, jogou pelo Real Madrid entre 2010 e 2013, durante o mesmo período em que Mourinho comandou a equipe, antes de se aposentar em 2017 e seguir carreira como técnico.

Atualmente, ele ocupa o cargo de assistente de Roberto Martínez na seleção portuguesa, o que torna sua aceitação da oferta uma questão em aberto.

Valentin foi o mesmo jornalista que revelou anteriormente o pedido de Mourinho para contratar Bernardo Silva, antes que a transferência do astro do Manchester City para o Real Madrid fosse efetivamente concretizada.

O presidente do clube, Florentino Pérez, demonstrou disposição para atender a todos os pedidos do técnico português, no âmbito de seu apoio total ao novo projeto técnico, enquanto outros nomes são cogitados como possíveis candidatos, com destaque para Pepe, embora o retorno do lendário zagueiro pareça improvável.

Trabalhar ao lado de Mourinho pode representar uma oportunidade de ouro para Carvalho, que já atuou como assistente de André Villas-Boas no Marselha, para desenvolver sua trajetória rumo ao cargo de treinador principal no futuro.