A seleção da Suíça foi eliminada da Copa do Mundo em meio a uma onda de indignação contra a arbitragem, depois que o técnico Murat Yakin e vários jogadores da equipe criticaram a decisão de expulsar Breel Embolo, afirmando que essa jogada foi o ponto de virada que decidiu a partida a favor da seleção argentina.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Yakin manifestou seu descontentamento após o término da partida devido ao segundo cartão amarelo que o árbitro mostrou a Breel Embolo aos 72 minutos, após revisar a jogada pelo sistema de vídeo-arbitragem.

O árbitro Silva Pеньero havia inicialmente marcado uma falta contra Leandro Paredes e mostrado o cartão amarelo ao jogador argentino, antes de se constatar um erro na identificação do jogador, o que exigiu a aplicação do protocolo.

Após a revisão da jogada, o árbitro considerou que não houve falta de Paredes e mostrou o cartão amarelo a Embolo sob a alegação de simulação, decisão que provocou grande indignação na seleção suíça.

Yakin disse: “Fomos punidos por causa de um erro. Aquele cartão não teve nenhum fundamento. Não entendo isso. Foi uma jogada muito comum, e não houve má intenção. Essa decisão foi simplesmente inacreditável. Não concordo com ela de forma alguma. Houve um contato claro, e não entendo como o árbitro e o VAR chegaram a essa conclusão”.

E acrescentou: “Não vou dizer que eles tiveram vantagem. Disputamos uma partida limpa e aberta, e as duas equipes jogaram futebol. Hoje o futebol não venceu. Fomos punidos por um erro, e esse foi um momento decisivo que determinou o resultado da partida. Agora podemos reclamar, mas devo parabenizar a Argentina”.

O técnico da Suíça continuou: “O plano de jogo deu certo mais uma vez hoje. E se analisarmos o desenrolar da partida, veremos que fomos muito melhores que nosso adversário. Nós recuperamos o placar, e o ânimo estava a nosso favor. Queríamos colocar novos jogadores no ataque, mas então veio aquela decisão errada. Não sei por que essa regra foi criada, mas os jogadores da minha equipe foram heróis”.

E continuou: “Não consigo aceitar que sejamos prejudicados dessa maneira. O Impolo lutou com todas as forças e sofreu muitas faltas. Aquela decisão me deixou perplexo e não teve qualquer justificativa. É lamentável. Perdemos uma grande oportunidade e, infelizmente, nossa trajetória chegou ao fim. É doloroso, mas podemos nos orgulhar do que fizemos. Esses são os meus verdadeiros heróis.”