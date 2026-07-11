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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

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Técnico da seleção argentina cede parte do poder: “Se o Messi quiser, vai acontecer”

Lionel Messi continua sendo o cobrador titular de pênaltis da Argentina, segundo afirmou Lionel Scaloni na coletiva de imprensa que antecedeu as quartas de final da Copa do Mundo.

A Argentina enfrenta a Suíça na madrugada de sábado para domingo. O vencedor desse confronto avança para as semifinais do torneio.

Caso a Argentina receba um pênalti nessa partida, Messi poderá cobrá-lo, apesar de já ter errado duas vezes da marca do pênalti neste torneio.

O camisa dez da seleção sul-americana errou um pênalti contra a Áustria (vitória por 2 a 0) na fase de grupos e também não conseguiu passar pelo goleiro nas oitavas de final contra o Egito (vitória por 3 a 2).

“Messi pode cobrar, se quiser. Temos vários outros jogadores que poderiam fazer isso, mas se ele quiser, é o que vai acontecer”, disse Scaloni.


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