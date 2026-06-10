Técnico da seleção adversária da Oranje repudia "manchetes enganosas"

Segundo Fabio Cannavaro, as notícias que surgiram na mídia após o jogo entre Holanda e Uzbequistão não têm fundamento. O técnico da seleção adversária da Oranje ressalta, em uma longa postagem no Instagram, que a verificação de segurança em Nova York, na verdade, transcorreu de forma excelente.

Imagens da filial da ESPN na América Central mostraram como a surpresa delegação do Uzbequistão desceu do ônibus da equipe e foi imediatamente submetida a uma revista minuciosa. Todas as bolsas tiveram que ser colocadas no chão e revistadas minuciosamente. Foram utilizados detectores de metal e até mesmo cães farejadores.

“Eles me disseram que essas são as regras, mas, no fim das contas, as verificações de segurança foram feitas apenas para nós”, sorriu Cannavaro quando questionado sobre a revista de segurança desnecessariamente exaustiva. O técnico italiano e seu grupo de jogadores ficaram, de qualquer forma, surpresos com o rigor do controle.

Dois dias depois, Cannavaro faz uma análise detalhada dos acontecimentos marcantes. “Vi fotos nas primeiras páginas dos jornais das revistas a que fomos submetidos, como membros da seleção uzbeque, no aeroporto. Também vi manchetes enganosas, por isso gostaria de esclarecer os fatos.”

O campeão mundial de 2006 ressalta que se tratou de uma inspeção de rotina. “As pessoas não percebem uma coisa: quando as seleções nacionais viajam para a Copa do Mundo, elas não passam pelos terminais do aeroporto como os viajantes comuns, mas são levadas diretamente para a pista em ônibus reservados especialmente para as equipes.”

“As verificações a que os viajantes comuns são submetidos no terminal, nós passamos diretamente na plataforma. Exatamente as mesmas. É procedimento padrão. Portanto, não há escândalo. Não houve tratamento indigno ou desrespeitoso”, afirmou Cannavaro, surpreso, que, por fim, destacou a verificação realizada antes do amistoso contra a Holanda.

“Antes do amistoso contra a Holanda, fomos revistados no estádio, e isso também já esperávamos. Antes de cada partida, as equipes são revistadas, seja no hotel pouco antes da partida (como no caso da Holanda) ou diretamente no estádio, como no nosso caso. A organização disso, em nossa opinião, foi impecável”, conclui o técnico do Uzbequistão.