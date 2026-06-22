Técnico da Nova Zelândia: “A mentalidade do Egito mudou... e vejo o gol de Salah há 10 anos”

Darren Bazley, técnico da seleção da Nova Zelândia, demonstrou grande frustração com o fraco desempenho de sua equipe no segundo tempo contra o Egito, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Nova Zelândia estava na frente por 1 a 0 até os 58 minutos, quando Mustafa Zico conseguiu empatar para os Faraós, antes de Mohamed Salah e Mahmoud Trezeguet marcarem o segundo e o terceiro gols.

O Egito, que empatou em 1 a 1 com a Bélgica na primeira rodada, lidera a tabela do Grupo 7 com 4 pontos, enquanto a Nova Zelândia ocupa a última posição, com apenas um ponto.

“É frustrante”, disse Bazley em declarações divulgadas pela Reuters. “Jogamos bem no primeiro tempo, marcamos um gol maravilhoso e criamos muitas chances.”

Ele continuou: “Dominamos a posse de bola na maior parte do primeiro tempo e estávamos tranquilos. Não sofremos muitos perigos”.

Ele acrescentou: “Conversamos bem no intervalo e revisamos alguns aspectos que poderíamos melhorar um pouco, mas entramos no segundo tempo e simplesmente não conseguimos recuperar o ritmo e a qualidade que apresentamos no primeiro tempo”.

O técnico da Nova Zelândia destacou: “O Egito entrou no segundo tempo com uma mentalidade totalmente diferente e aumentou claramente o ritmo do jogo. Acho que eles fizeram um bom segundo tempo, mas é frustrante terminarmos perdendo a partida. Podíamos ter sido nós a comemorar em campo no final”.

Ele explicou: “Eles têm jogadores extremamente talentosos, e Salah marcou um gol que eu venho vendo ele marcar nos últimos dez anos, quando ele penetra pela dentro e chuta com o pé esquerdo. Mas, no geral, acho que defendemos muito bem contra jogadores como ele durante a maior parte da partida”.