Técnico da Noruega: Temos problemas de saúde antes do confronto contra a Inglaterra

Ståle Solbakken, técnico da seleção da Noruega, afirmou que vários de seus jogadores estão passando por problemas de saúde antes do confronto contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, marcado para a noite de sábado/madrugada de domingo, ressaltando que um mês inteiro de viagens, treinos e partidas intensas teve um impacto negativo sobre a equipe.

Solbakken explicou que o atacante Jürgen Strand Larsen é um dos principais jogadores que enfrentam problemas de saúde no momento.

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Solbakken disse aos jornalistas: “Na verdade, só o Jürgen teve febre, mas houve alguns casos esporádicos de tosse entre os jogadores. Temos os aparelhos de ar-condicionado, os voos, os vestiários e tudo mais. São 50 pessoas (na delegação da Noruega), então seria estranho se não surgisse algum problema”.

Marcus Holmgren Pedersen ficou de fora da vitória da Noruega sobre o Brasil, por 2 a 1, nas oitavas de final, devido a uma doença, mas Solbakken acredita que a pressão associada à participação na Copa do Mundo talvez também tenha influenciado o jogador de 25 anos.

O técnico disse, em declarações divulgadas pela agência “Reuters”: “Acho, sem ser médico, que isso se deve ao fato de o jogador ser jovem e ter vindo para a Copa do Mundo pensando: ‘Serei o reserva de Julian (Rairson’’, e disputou duas partidas com um desempenho excelente. Ele recebeu muito incentivo, e sua cabeça está cheia de pensamentos... e então ele entrou um pouco em colapso.”