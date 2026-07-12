Técnico da Noruega sobre o erro de arbitragem contra a Inglaterra: É inacreditável!

Stale Solbakken, técnico da seleção da Noruega, gerou grande polêmica em torno do gol de abertura de Jude Bellingham na partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória da Inglaterra (2 a 1 na prorrogação), afirmando que a bola bateu em um cabo do sistema de câmeras aéreas do estádio no início da jogada, em um incidente que ele descreveu como “inacreditável”.

Em declarações à imprensa após a eliminação de sua equipe do torneio, Solbakken disse: “Jogamos em um nível muito alto, mas não tivemos sorte. É a vida. Agora precisamos descansar um pouco. Passamos por muitas situações polêmicas; talvez tenhamos visto muitas delas na Copa do Mundo, então essas coisas acontecem. Desejamos apenas boa sorte à Inglaterra”.

Inacreditável

Mas o técnico norueguês não escondeu seu profundo descontentamento com o incidente polêmico, dizendo em tom severo: “Mas algo assim acontecer é inacreditável. Não dá para acreditar que os árbitros tenham deixado isso passar; se o cabo foi o que realmente parou a bola, o árbitro deveria ter retomado o jogo com um arremesso lateral”, em clara referência ao fato de que o gol deveria ter sido anulado de acordo com as regras internacionais.

O incidente polêmico diz respeito ao gol marcado por Bellingham antes do fim do primeiro tempo, em que os noruegueses alegam que a bola bateu no cabo do sistema de câmeras aéreas “Spider” ao ser afastada no início da jogada, o que alterou sua trajetória e resultou em uma oportunidade de ataque para a Inglaterra que culminou no gol de empate.

A situação levanta questões sobre a precisão dos equipamentos técnicos utilizados no torneio e se a Tecnologia de Assistência ao Árbitro (VAR) analisou o incidente de forma adequada, especialmente porque as regras internacionais determinam que a jogada seja retomada com um arremesso lateral caso a bola colida com qualquer objeto externo suspenso no campo.