Técnico da Noruega revela o que o árbitro disse sobre o polêmico gol de Bellingham

Stale Solbakken, técnico da Noruega, revelou o que aconteceu entre ele e o árbitro francês Clément Turpin a respeito do polêmico gol de empate marcado por Jude Bellingham pela seleção da Inglaterra, durante o confronto entre as duas seleções nas quartas de final da Copa do Mundo.

A Noruega considera que o gol de Bellingham, marcado aos 47 minutos, deveria ter sido anulado.

A seleção norueguesa acredita que a bola bateu em um dos fios da câmera suspensa acima do campo durante a jogada que antecedeu o gol, o que alterou a trajetória do chute de Orjan Niland, goleiro da Noruega.

De acordo com as regras do jogo emitidas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), se a bola bater no teto ou em qualquer objeto suspenso acima do campo, como fios ou câmeras aéreas, e permanecer dentro dos limites do campo, a partida deve ser interrompida.

Assim, se fosse comprovado que a bola havia tocado no fio, o gol deveria ter sido anulado e o jogo retomado com um lançamento de bola.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) esclareceu posteriormente o motivo pelo qual o gol foi validado em um comunicado oficial.

A FIFA afirmou: “Antes do gol da Inglaterra, aos dois minutos do tempo de acréscimo do primeiro tempo contra a Noruega, o sensor dentro da bola conectada não registrou nenhum pico no ‘pulso da bola’ enquanto ela estava no ar; portanto, não havia qualquer indício de que a bola tivesse tocado no fio superior e alterado sua trajetória”.

No entanto, Stale Solbakken não se convenceu com essa decisão, tendo sido visto discutindo com o árbitro Clément Turpin logo após o apito que encerrou o primeiro tempo.

Em declarações à imprensa após a partida, Solbakken revelou o que o árbitro francês lhe disse sobre o incidente, explicando: “O árbitro me disse que não viu o incidente com seus próprios olhos e que não recebeu nenhum sinal confirmando que ele realmente tenha ocorrido”.

E acrescentou: “Como a FIFA afirma que a bola não tocou na rede, ele não pode fazer nada. Mas a bola caiu bem na frente do banco de reservas, então o lance realmente aconteceu. Todos viram o que aconteceu, e acho que ficou muito claro. Foi um lance estranho”.

E continuou: “Eu poderia ficar aqui chorando, mas não quero fazer isso. Demos tudo de nós, e os jogadores foram fantásticos durante todo o torneio. Sim, foi estranho, mas faz parte do futebol, e é por isso que continua sendo o melhor esporte do mundo, porque coisas assim podem acontecer. Temos que aceitar isso”.

E continuou: “Tivemos azar. A bola caiu direto do céu e, por isso, seguiu essa trajetória. Isso causou um mal-entendido entre nossos jogadores e foi um momento ruim para nós. Não podemos fazer nada a respeito.”

E Solbakken concluiu: “Não acho que vamos jogar essa partida de novo, então essa é a realidade”.