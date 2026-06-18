Técnico da Escócia: Marrocos 2026 pode ser melhor do que 2022

Steve Clark, técnico da seleção escocesa, afirmou que sua equipe se sente mais à vontade quando entra em campo como azarão, antes do aguardado confronto contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026, marcado para a noite de amanhã, sexta-feira, no horário da costa leste dos Estados Unidos.

Clark disse na coletiva de imprensa prévia ao jogo, cujos detalhes foram divulgados pelo jornal escocês “Herald”: “Diante de adversários fortes, precisamos jogar muito bem. Entendemos isso. Mas, às vezes, a mentalidade escocesa nos deixa um pouco mais à vontade quando somos os azarões”.

Ele continuou: “Éramos os favoritos contra o Haiti e achamos a partida difícil, mas vencemos. Desta vez, somos os azarões, e às vezes a Escócia prefere que seja assim”.

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O técnico da Escócia elogiou a força dos Leões do Atlas, dizendo: “O Marrocos chegou às semifinais na última Copa do Mundo, e acredito que essa seleção seja tão boa quanto aquela, se não melhor, e certamente capaz de se tornar ainda melhor”.

E acrescentou: “Eles terão a ambição de chegar às semifinais mais uma vez. É um grande desafio para nós enfrentar o Marrocos... Nós os respeitamos muito”.

Sobre a tática e a escalação, Clark disse: “Tem funcionado bem para nós, mas dedicamos muito trabalho a cada sistema de jogo que utilizamos. Ao longo dos meus mandatos como técnico, mostrei que somos capazes de jogar com diferentes sistemas. Isso é algo que sempre quisemos tentar desenvolver: mais sistemas e jogadores diferentes para partidas diferentes. É algo que vocês terão que esperar para ver.”

A Escócia enfrenta o Marrocos no Grupo 3, que também conta com o Brasil e o Haiti.

Os Leões do Atlas empataram com a Seleção (1 a 1) na primeira rodada da fase de grupos, enquanto a Escócia venceu o Haiti (1 a 0).