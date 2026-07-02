Técnico da Bélgica sobre o Senegal: “Essas equipes perdem sua estrutura tática no final da partida”

Rudi García, técnico da seleção da Bélgica, acredita que a confiança na capacidade da equipe foi o principal motivo da virada contra o Senegal e da conquista da vitória decisiva (3 a 2) nos últimos minutos da prorrogação, na noite de quarta-feira, nas disputas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos.

Garcia disse em declarações à imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal francês “L’Équipe”: “No futebol, tudo é sempre possível, desde que você acredite nisso. A força deste grupo também está nos jogadores que entram do banco de reservas”.

O técnico francês de origem espanhola acrescentou: “Não dá para conseguir resultados com apenas 11 jogadores. Corrigimos bem as coisas a partir do meio do segundo tempo. Estávamos perdendo muitas bolas, corrigimos isso e a situação melhorou, mesmo tendo levado um segundo gol. Conhecemos essas equipes, elas perdem sua estrutura tática no final da partida.”

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Garcia acrescentou: “Sabíamos também que, quando estivessem ganhando por 2 a 0, eles tentariam proteger o resultado com todas as forças, e isso, na minha opinião, é um erro grave. Me lembraram, quando estivermos ganhando por 2 a 0, para não fazer isso. Porque quando se leva um gol como o que eles levaram quando o placar estava 1 a 2, o caráter da partida muda completamente”.

E continuou: “Conseguimos empatar com o Yuri (Tielemans). Estou feliz pelo Romelu (Lukaku), que nos colocou de volta no caminho certo (ao marcar o primeiro gol). Foi muito bom marcarmos nos acréscimos, em um pênalti muito claro”.

O Senegal estava à frente por dois gols até os 86 minutos, quando Romelu Lukaku marcou o primeiro gol dos Diabos Vermelhos, antes de Tielemans marcar o segundo aos 89 minutos e, em seguida, voltar a marcar o terceiro gol decisivo de pênalti, aos 120+5 minutos.