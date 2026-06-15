Técnico da Bélgica: O Egito não é a Tunísia

Rudi Garcia, o técnico francês da seleção belga, afirmou que sua equipe “busca liderar o Grupo G, e, para isso, precisamos de um resultado positivo hoje, segunda-feira, contra o Egito, na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, na cidade americana de Seattle, descrevendo os Faraós como “adversários diretos” e alertando para que não se subestime o confronto, apesar das recentes vitórias em amistosos contra a Croácia e a Tunísia (5 a 0).

Garcia disse, na coletiva de imprensa realizada antes da partida: “Quer ganhemos ou percamos, nada estará decidido; é como um minicampeonato de três partidas, cada jogo é importante... O Egito é um adversário direto”, enfatizando a dificuldade desse “primeiro jogo de teste na Copa do Mundo”, ao mesmo tempo em que reconheceu as grandes ambições de sua equipe após a notável melhora no desempenho nos últimos tempos.

O técnico francês enfatizou a necessidade de se adaptar a um contexto totalmente diferente dos últimos amistosos, dizendo: “O Egito não é a Tunísia. Um amistoso em Bruxelas não se compara a uma partida de abertura da Copa do Mundo do outro lado do mundo”.