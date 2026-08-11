Javier Tebas, presidente da LaLiga, revelou detalhes sobre o início de sua paixão pelo futebol e sua torcida pelo Real Madrid, explicando que esse amor começou de forma aleatória durante sua infância e perdura até os dias de hoje, apesar de seu irmão mais velho ter escolhido torcer para o Barcelona.

Tebas explicou, em entrevista destacada pelo jornal espanhol "Marca": "Naquela época, nos dividimos: um de nós com o Barcelona e o outro com o Real Madrid, e foi daí que começou nossa paixão pelo futebol e nosso interesse pelo que acontecia. Desde então, nasceu o amor pelo futebol".

O dirigente espanhol explicou que seu tio o levou posteriormente para assistir a uma partida, ressaltando que sua primeira escolha do time para o qual torceria deixou uma marca evidente em sua relação com o futebol, ao dizer: "A escolha dos dois times foi aleatória, e desde então demonstramos interesse por aquele time. Meu irmão mais velho continua torcendo para o Barcelona, e eu continuo torcendo para o Real Madrid".

Tebas também relembrou seus anos de juventude na cidade de Huesca, antes de ingressar no trabalho com futebol de forma profissional, quando compartilhava sua paixão pelo Real Madrid com os amigos da escola, entre os quais havia também torcedores do Barcelona.

Tebas afirmou que a rivalidade entre torcedores do Real Madrid e do Barcelona também estava presente em seus encontros fora dos campos de futebol, ao dizer: "Não havia uma noite em que saíssemos para beber e que a coisa não terminasse em um embate entre os torcedores do Barcelona e os torcedores do Real Madrid", recordando as discussões e brincadeiras habituais entre os dois grupos.

Tebas mencionou uma dessas situações que ainda está viva em sua memória, ao dizer: "Quando dizíamos: ganhamos seis taças europeias, os torcedores do Barcelona respondiam: os dinossauros também existiram! Essa frase eu nunca vou esquecer".