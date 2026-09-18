Tebas responde a Mbappé e choca os marroquinos com uma ameaça ousada sobre a Copa do Mundo

Javier Tebas, presidente da LaLiga, compareceu à cerimônia oficial de inauguração da nova cidade esportiva do Eibar, em Areitio. E, como de costume, não hesitou em opinar sobre os temas atuais do futebol espanhol.

O jornal AS publicou as declarações de Tebas, que abordou inicialmente as declarações de Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, sobre sua atitude na crise das camisas de apoio a Ceuta.

Tebas afirmou: "O objetivo era corrigir um erro. Ninguém questiona o que Mbappé diz, mas o problema não está no que ele disse, e sim em tudo o que está sendo falado".

E prosseguiu: "O problema, para muitos espanhóis, é que há uma invasão, e todos os dias alguém se surpreende com o número: são 8 mil, 10 mil, 15 mil ou 20 mil... não sei".

Sobre a possibilidade de um desentendimento com a Federação Marroquina, Tebas destacou a necessidade de realizar uma investigação profunda, e disse: "Não é uma decisão que cabe a mim quanto à continuidade ou não da organização da Copa do Mundo, mas com certeza, se ficar comprovado que o governo marroquino interveio na invasão que ocorreu em Ceuta, teremos que rever tudo, não é mesmo?".

Em outro contexto, Tebas mencionou a entrada de Lionel Messi na sociedade do clube Eldense, e disse: "É uma honra que um jogador como Messi decida colocar parte de seus investimentos em um clube de futebol na Espanha. Isso significa que ele confia na competição e confia na LaLiga".

E ressaltou: "Como recordo, Cristiano Ronaldo é dono de 25% do Almería. Para nós, isso é motivo de orgulho. E que ele veja que este é um bom lugar para fazer isso e pensar em seu futuro comercial no futebol".

Quanto ao adiamento da partida entre Levante e Athletic Bilbao, por causa de uma forte tempestade, surgiram questionamentos sobre a lentidão na capacidade de tomar decisões, mas Tebas foi claro em sua resposta: "O alerta laranja havia sido emitido às duas da tarde. Há muitas partidas de futebol nas quais temos uma situação de alerta laranja naquele horário e, mesmo assim, os jogos são disputados".

E acrescentou: "O que acontece quando há um alerta laranja? É formada uma equipe de trabalho, que permaneceu em contato constante com os dois clubes. E nenhum dos dois clubes, nem nenhuma das instituições competentes, disse que a partida deveria ser cancelada. Na verdade, o sol estava brilhando às sete da noite, e mesmo quando os jogadores começaram os aquecimentos não havia nenhuma chuva forte".

E concluiu: "Acredito que fomos cautelosos aqui, e é verdade que devemos lamentar pelos torcedores que viajaram para assistir à partida, mas o protocolo e as regras foram seguidos, e são as regras que costumam ser seguidas".

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