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Tebas explode contra o Real Madrid: chega de se esconder atrás da arbitragem, saiam da ilusão da conspiração

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

Ataque sem precedentes

Javier Tebas, presidente da liga espanhola, lançou um novo ataque ao Real Madrid, em meio ao discurso crescente dentro do clube e nas mídias próximas a ele sobre as decisões da arbitragem, rejeitando a narrativa que fala de uma perseguição deliberada ao time por parte dos árbitros.

 Tebas considerou que a polêmica contínua sobre a arbitragem desvia a atenção dos problemas técnicos que apareceram no desempenho do Real Madrid durante as primeiras partidas da temporada.

O presidente da liga espanhola escreveu em suas contas nas redes sociais, respondendo às críticas recentes feitas pelo Madrid, criticando o que descreveu como uma tentativa de construir a "história da conspiração permanente".

Ele disse: "Quando não é o Negreira, é o árbitro, e quando não é isso, é porque ele não é internacional", numa referência às diversas justificativas apresentadas pelo clube ou por aqueles próximos a ele quando o assunto é a arbitragem.

Tebas afirmou que todos os clubes da liga espanhola podem ter a condução de suas partidas atribuída a árbitros internacionais ou não internacionais, ressaltando que nenhum clube tem o direito de escolher o árbitro que dirige suas partidas, ou de contestar a identidade do árbitro apenas porque ele não corresponde às suas preferências ou expectativas.

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O presidente da liga espanhola abordou o lugar do Real Madrid dentro da competição, reconhecendo o grande papel que o clube desempenha na história da liga espanhola e sua atratividade em nível mundial, mas rejeitou, ao mesmo tempo, reduzir o valor do campeonato à presença exclusiva do Real Madrid, afirmando que a competição não extrai sua importância de um único clube apenas.

Tebas disse: "O Real Madrid é muito importante para LaLiga, mas dizer que LaLiga não tem valor sem ele reflete desprezo pelos outros clubes, suas torcidas e sua história. A competição não pertence a ninguém."

Tebas foi mais duro ao comentar a hipótese que fala de uma perseguição ao Real Madrid por parte dos árbitros, considerando que essa tese carece de lógica e não se baseia em provas que confirmem a existência de uma política deliberada contra o clube. Ele disse: "Afirmar que os árbitros estão direcionados contra o Real Madrid é como se você vivesse em outra galáxia."

O presidente da liga considerou que a repetição do discurso sobre a existência de um viés arbitral contra o Real Madrid oferece uma cobertura para evitar a discussão dos problemas reais que apareceram dentro do time, seja no nível do desempenho, dos resultados ou da forma de conduzir as partidas.

Tebas acrescentou: "Essa história funciona como um argumento de ausência para encobrir as outras deficiências que aparecem à primeira vista nestas primeiras partidas da temporada. É mais cômodo apontar uma conspiração do que explicar o que acontece em campo."

Ao encerrar a defesa de sua posição, Tebas afirmou que a ocorrência de erros de arbitragem, mesmo que se repitam em mais de uma partida ou ao longo dos anos, não representa uma prova da existência de uma conspiração organizada contra o Real Madrid.

Ele disse: "Um erro de arbitragem não prova uma conspiração, e sua repetição por anos não o torna verdadeiro."

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