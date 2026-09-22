Javier Tebas, presidente da liga espanhola, lançou um novo ataque ao Real Madrid, em meio ao discurso crescente dentro do clube e nas mídias próximas a ele sobre as decisões da arbitragem, rejeitando a narrativa que fala de uma perseguição deliberada ao time por parte dos árbitros.

Tebas considerou que a polêmica contínua sobre a arbitragem desvia a atenção dos problemas técnicos que apareceram no desempenho do Real Madrid durante as primeiras partidas da temporada.

O presidente da liga espanhola escreveu em suas contas nas redes sociais, respondendo às críticas recentes feitas pelo Madrid, criticando o que descreveu como uma tentativa de construir a "história da conspiração permanente".

Ele disse: "Quando não é o Negreira, é o árbitro, e quando não é isso, é porque ele não é internacional", numa referência às diversas justificativas apresentadas pelo clube ou por aqueles próximos a ele quando o assunto é a arbitragem.

Tebas afirmou que todos os clubes da liga espanhola podem ter a condução de suas partidas atribuída a árbitros internacionais ou não internacionais, ressaltando que nenhum clube tem o direito de escolher o árbitro que dirige suas partidas, ou de contestar a identidade do árbitro apenas porque ele não corresponde às suas preferências ou expectativas.

O presidente da liga espanhola abordou o lugar do Real Madrid dentro da competição, reconhecendo o grande papel que o clube desempenha na história da liga espanhola e sua atratividade em nível mundial, mas rejeitou, ao mesmo tempo, reduzir o valor do campeonato à presença exclusiva do Real Madrid, afirmando que a competição não extrai sua importância de um único clube apenas.

Tebas disse: "O Real Madrid é muito importante para LaLiga, mas dizer que LaLiga não tem valor sem ele reflete desprezo pelos outros clubes, suas torcidas e sua história. A competição não pertence a ninguém."

Tebas foi mais duro ao comentar a hipótese que fala de uma perseguição ao Real Madrid por parte dos árbitros, considerando que essa tese carece de lógica e não se baseia em provas que confirmem a existência de uma política deliberada contra o clube. Ele disse: "Afirmar que os árbitros estão direcionados contra o Real Madrid é como se você vivesse em outra galáxia."

O presidente da liga considerou que a repetição do discurso sobre a existência de um viés arbitral contra o Real Madrid oferece uma cobertura para evitar a discussão dos problemas reais que apareceram dentro do time, seja no nível do desempenho, dos resultados ou da forma de conduzir as partidas.

Tebas acrescentou: "Essa história funciona como um argumento de ausência para encobrir as outras deficiências que aparecem à primeira vista nestas primeiras partidas da temporada. É mais cômodo apontar uma conspiração do que explicar o que acontece em campo."

Ao encerrar a defesa de sua posição, Tebas afirmou que a ocorrência de erros de arbitragem, mesmo que se repitam em mais de uma partida ou ao longo dos anos, não representa uma prova da existência de uma conspiração organizada contra o Real Madrid.

Ele disse: "Um erro de arbitragem não prova uma conspiração, e sua repetição por anos não o torna verdadeiro."