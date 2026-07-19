Javier Tebas, presidente da La Liga, a liga espanhola, reafirmou sua confiança na capacidade da seleção espanhola de conquistar o título da Copa do Mundo, quando enfrentar a Argentina na final marcada para hoje, domingo.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Tebas afirmou, durante um evento realizado em “Little Spain”, na cidade de Nova York, por ocasião da final da Copa do Mundo: “Estamos aguardando o jogo com entusiasmo. Se jogarmos da maneira que sabemos, a arbitragem não fará diferença, e o árbitro passará despercebido”.

Tebas destacou que a partida da Espanha contra a França foi excepcional, afirmando: “Não sei se a história da Copa do Mundo já viu ou verá uma partida como o confronto entre Espanha e França. Assisti a ela mais de uma vez e revi várias jogadas, como o gol de Pedro Porro, e não veremos nada parecido”.

Tebas revelou sua previsão para o resultado da final, afirmando que a seleção espanhola vencerá “por mais de um gol”, ao mesmo tempo em que elogiou a importância da lógica para restabelecer as boas relações entre a Liga Espanhola e a Federação Espanhola de Futebol.

Ele acrescentou: “A chave é a razão... Quando a razão prevalece, o entendimento se torna fácil. Deve haver diálogo, e quando a razão está presente, tudo fica mais fácil. Precisamos abandonar as posturas de recusa contínua, como fazem as crianças”.