







Como assistir Ceará x Fortaleza online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Ceará x Fortaleza estão listadas abaixo. O jogo será exibido pelo Disney+, que transmite partidas da Série B ao vivo em sua plataforma de streaming.

Se você estiver viajando para fora do Brasil, um serviço de VPN pode permitir que você acesse o conteúdo normalmente disponível na sua região. Conecte-se a um servidor brasileiro e acompanhe a transmissão como se estivesse em casa.





Notícias e prováveis escalações





As informações sobre desfalques e escalações do Ceará ainda não foram divulgadas oficialmente. A provável formação do time alvinegro será atualizada assim que os dados estiverem disponíveis.

O mesmo vale para o Fortaleza: não há confirmações sobre lesões, suspensões ou a escalação projetada para este clássico. As informações serão acrescentadas à medida que se aproximar o horário da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Ceará atravessa sua pior sequência recente, com quatro derrotas seguidas antes deste clássico. O time perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1 na Copa do Brasil, para o Atlético-GO por 1 a 0 e para o Sport por 2 a 0 na Série B. Nas últimas cinco partidas, o alvinegro venceu apenas uma — um triunfo por 3 a 1 sobre o Maranhão na Copa do Nordeste — e sofreu sete gols, marcando apenas cinco.

O Fortaleza apresenta desempenho mais consistente no mesmo período, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. O Tricolor goleou o Goiás por 4 a 1 na Série B e venceu o Sport por 2 a 0 na Copa do Nordeste. Nas duas partidas mais recentes, ficou no empate sem gols contra o Avaí e o CRB, mantendo a solidez defensiva com dois jogos consecutivos sem sofrer gols.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois times aconteceu em 9 de abril de 2026, pela Copa do Nordeste, com vitória do Ceará por 2 a 0. Antes disso, os dois clássicos pelo Campeonato Cearense, em março de 2026, terminaram empatados por 1 a 1. Nos últimos cinco encontros entre Ceará e Fortaleza, o alvinegro venceu uma vez, o Tricolor não ganhou nenhuma, e três partidas terminaram em empate.





Classificação

Na Série B, os dois times vivem realidades opostas: o Fortaleza está entre os líderes da competição, enquanto o Ceará se encontra na parte de baixo da tabela, próximo à zona de rebaixamento. O clássico, portanto, tem peso direto na luta por objetivos completamente distintos.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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