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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Tchouaméni e Valverde: uma ferida que ainda não cicatrizou no Real Madrid

F. Valverde
A. Tchouameni
Real Madrid
J. Mourinho
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Lembrança dolorosa

O Real Madrid aguarda o retorno de Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde para atuarem juntos novamente nas partidas, depois de mais de três meses desde a discussão que os envolveu no vestiário da equipe, e que terminou com o jogador uruguaio sendo levado ao hospital após sofrer uma forte pancada na cabeça.

Segundo o jornal espanhol "As", Tchouaméni e Valverde voltaram a se reencontrar, na segunda-feira, em Valdebebas, após o retorno do jogador francês aos treinos, isso depois da Copa do Mundo e das férias que se seguiram ao torneio.

Diz-se que o tempo é capaz de curar todas as feridas, assim como a pesada multa financeira imposta pelo clube, que chegou a meio milhão de euros para cada um dos jogadores, certamente contribuiu para acalmar a situação entre as duas partes.

Ainda assim, resta comprovar que tudo voltou ao normal dentro de campo após o lamentável episódio que terminou com Valverde sendo levado ao hospital em decorrência da forte pancada na cabeça.

Os dois jogadores já falaram sobre o episódio que ocorreu entre eles, e aceitaram publicamente as desculpas um do outro.

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Tchouaméni afirmou, em entrevista ao jornal "L'Équipe" em junho: "Não há nenhum problema. Muitas coisas acontecem dentro do vestiário. Nós nos cumprimentamos quando ele voltou, e seguimos trabalhando juntos. Conversamos, claro...".

Valverde, por sua vez, confirmou o fim da desavença, dizendo: "Recebi o apoio de muitas pessoas no que aconteceu, de todos os torcedores, e também o apoio do clube. Às vezes você precisa superar esse tipo de obstáculo no futebol e na vida. E de tudo aprendemos. Tenho certeza de que isso vai me ajudar a me tornar um líder melhor".

Valverde e Tchouaméni não voltaram a se encontrar dentro de campo desde a discussão ocorrida em 7 de maio, embora tenham conseguido treinar juntos em duas ocasiões. Isso se deu, primeiramente, pela ausência obrigatória do jogador uruguaio conforme o protocolo, em razão da concussão que sofreu após cair em decorrência do golpe de Tchouaméni, e depois por causa de alguns problemas musculares que afastaram cada um deles de algumas das últimas partidas do campeonato, quando as coisas já haviam sido definidas.

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