Taubaté x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Taubaté e Botafogo se enfrentam neste sábado (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Xsports, na TV aberta e no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Botafogo lidera o Grupo 22 e tenta manter o aproveitamento de 100% na competição. Em dois jogos disputados, o Alvinegro venceu Águia de Marabá e Estrela de Março, ambos pelo placar de 1 a 0.

Já o Taubaté ocupa a vice-liderança da chave, com três pontos. Após vencer o Estrela de Março por 2 a 0 na estreia, a equipe foi superada pelo Águia de Marabá por 2 a 1. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da Copinha.

Botafogo: Cléber Lucas, Kadu Santos, Danillo Oliveira, Gabriel Justino, Kauã Cruz, Lucas Camilo, Caio Valle, Cauã Zappelini, Felipe Januário, Arthur Izaque, Kauan Toledo.

Taubaté: Lucas Rezende, Gabriel Henrique, Fillipy, Gustavo Affini, Chico, Gustavo Nunes, Arthur, Léo Moura, Caio, Ygor, Ryan Daniel.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Taubaté

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 10 de janeiro de 2026

sábado, 10 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Joaquinzão - Taubaté, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis