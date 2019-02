Tardelli chega a Porto Alegre com festa da torcida do Grêmio

Diego Tardelli desembarcou em Porto Alegre no início da tarde desta quarta-feira (13), para realizar exames médicos antes de assinar com o Grêmio. Um dos principais reforços no Tricolor Gaúcho, o jogador foi recepcionado por cerca de 500 gremistas.

Com contrato inicial de três anos, Tardelli cumprimentou os torcedores e vestiu uma camisa regata de uma das torcidas organizadas do time.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o atacante será o quinto reforço da equipe nesta temporada. Comandado por Renato Gaúcho, o Grêmio já contratou o goleiro Julio César, o volante Rômulo, o meia Walter Montoya e o atacante Felipe Vizeu.

O time de Porto Alegre é o décimo clube na carreira do jogador que soma duas Libertadores (2005 e 2013), Mundial de Clubes (2005), Recopa (2014), Brasileirão (2007) e Copa do Brasil (2014).