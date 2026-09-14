Kylian Mbappé recebeu uma surpresa desagradável da torcida do Real Madrid, depois que uma pesquisa de opinião realizada pelo jornal madrilenho "Marca" mostrou a superioridade de Lamine Yamal sobre ele na disputa entre os candidatos a vencer a Bola de Ouro de 2026.

O "Marca" apresentou aos seus leitores três opções para definir o jogador que merece o prêmio: Yamal, Mbappé, ou outro jogador, e o resultado até o momento chamou a atenção, depois que o astro do Barcelona recebeu 15.516 votos, com 37%, contra 11.455 votos de Mbappé, com 27%, enquanto a opção "outro jogador" recebeu 14.795 votos, com 36%.

Dessa forma, Yamal está à frente de Mbappé por uma diferença de 10 pontos percentuais, num resultado que parece ainda mais surpreendente considerando que a pesquisa foi realizada por um jornal com uma base de torcedores madrilenha.

Esse resultado surge em meio a uma disputa verbal entre os dois astros, depois que Mbappé declarou claramente que se vê merecedor da Bola de Ouro.

O astro do Real Madrid disse recentemente: "Tenho a sensação de que este é um bom ano para vencer a Bola de Ouro", numa referência à sua confiança nas chances de conquistar o prêmio, depois de ter feito uma temporada excepcional no nível individual.

Por outro lado, Yamal não hesitou em declarar a sua posição, afirmando que se vê como o mais merecedor do prêmio, e disse: "Acho que este ano eu mereço por causa do que conquistei".

O astro do Barcelona possui um argumento forte, representado pelos seus êxitos coletivos ao longo da temporada, enquanto Mbappé se apoia mais nos seus números individuais, o que fez com que a comparação entre a dupla ocupasse grande espaço no debate antes do anúncio do vencedor.

E enquanto o prêmio ainda não foi decidido, a pesquisa do "Marca" enviou uma mensagem marcante a Mbappé, depois que 37% dos participantes escolheram Yamal contra apenas 27% para o astro francês, tornando a disputa entre os astros do Barcelona e do Real Madrid ainda mais acirrada antes do momento decisivo.

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