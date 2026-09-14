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Yamal MbappeGetty Images

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Tapa na cara de Mbappé: torcida do Real indica Yamal para a Bola de Ouro!

Bola de Ouro
K. Mbappe
L. Yamal
Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
Barcelona x Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
França
Espanha

Quem conquistará essa grande honra?

Kylian Mbappé recebeu uma surpresa desagradável da torcida do Real Madrid, depois que uma pesquisa de opinião realizada pelo jornal madrilenho "Marca" mostrou a superioridade de Lamine Yamal sobre ele na disputa entre os candidatos a vencer a Bola de Ouro de 2026.

O "Marca" apresentou aos seus leitores três opções para definir o jogador que merece o prêmio: Yamal, Mbappé, ou outro jogador, e o resultado até o momento chamou a atenção, depois que o astro do Barcelona recebeu 15.516 votos, com 37%, contra 11.455 votos de Mbappé, com 27%, enquanto a opção "outro jogador" recebeu 14.795 votos, com 36%.

Dessa forma, Yamal está à frente de Mbappé por uma diferença de 10 pontos percentuais, num resultado que parece ainda mais surpreendente considerando que a pesquisa foi realizada por um jornal com uma base de torcedores madrilenha.

Esse resultado surge em meio a uma disputa verbal entre os dois astros, depois que Mbappé declarou claramente que se vê merecedor da Bola de Ouro.

O astro do Real Madrid disse recentemente: "Tenho a sensação de que este é um bom ano para vencer a Bola de Ouro", numa referência à sua confiança nas chances de conquistar o prêmio, depois de ter feito uma temporada excepcional no nível individual.

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Por outro lado, Yamal não hesitou em declarar a sua posição, afirmando que se vê como o mais merecedor do prêmio, e disse: "Acho que este ano eu mereço por causa do que conquistei".

O astro do Barcelona possui um argumento forte, representado pelos seus êxitos coletivos ao longo da temporada, enquanto Mbappé se apoia mais nos seus números individuais, o que fez com que a comparação entre a dupla ocupasse grande espaço no debate antes do anúncio do vencedor.

E enquanto o prêmio ainda não foi decidido, a pesquisa do "Marca" enviou uma mensagem marcante a Mbappé, depois que 37% dos participantes escolheram Yamal contra apenas 27% para o astro francês, tornando a disputa entre os astros do Barcelona e do Real Madrid ainda mais acirrada antes do momento decisivo.

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