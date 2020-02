Tanguy Kouassi: a promessa do PSG que pode substituir Thiago Silva

O garoto de 17 anos não só já vem fazendo grandes partidas, mas também atrai atenção de clubes como Manchester City e RB Leipzig

Perdendo por 3 a 0 diante do , que briga contra o rebaixamento na , um dos jogadores do se viu nas manchetes pela primeira vez em sua carreira, ainda que de uma maneira inesperada.

Os dois gols marcados por Tanguy Kouassi ajudaram os parisienses a conquistarem um ponto no empate de 4 a 4, mostrando sua habilidade no jogo aéreo e imposição física, ainda mais impressionante para um atleta que só vai completar 18 anos em junho. Porém, assim como acontece com muitos zagueiros "modernos", o que mais chama a atenção no francês é a sua capacidade com a bola nos pés.

Kouassi tem tanta qualidade que, na sua estreia no PSG, contra em , em dezembro, jogou como meia. Quatro dias depois, foi escalado no mesmo papel e se tornou o jogador mais jovem da história do clube a jogar na Liga dos Campeões.

Para um jovem que só tinha jogado uma vez nesta função na equipe sub-19, Kouassi se destacou. A partir daí, se tornou parte importante do elenco de Tuchel, atuando em um total de oito partidas, três como substituto, embora mais recentemente tenha voltado a jogar como zagueiro, onde se sente mais confortável.

Nascido na cidade de Epinay-sous-Senart, no norte da , Kouassi começou a sua trajetória no futebol aos seis anos de idade, quando se juntou ao clube da cidade, o Epinay , já demonstrando qualidade desde cedo.

Imperial pelo alto (ganhou todas), o zag/vol Nianzou Kouassi (🇫🇷, 17 anos) meteu doblete no empate do PSG em 4 a 4 contra o Amiens. Equipe parisiense chegou a estar perdendo por 3 a 0, partida válida pela 25ª rodada da Ligue 1. pic.twitter.com/KUL9k8vRwD — Flavio Kavalo (@FlavinhoKavalo) February 15, 2020

"Tanguy, para a sua idade, já era forte e inteligente", recordou um dos seus primeiros treinadores, Bayokila Ntoumba, em entrevista ao So Foot. "Ele estava confortável com a bola, muito sereno".

Após uma breve passagem por outra equipe local, chamada Senart-Moissy, Kouassi acabou se juntando ao Pays de Fontainebleau - clube que também revelou Lillian Thuram - quando tinha 11 anos. Foi lá que ele chamou a atenção do PSG, que acenou com uma proposta para o garoto em 2016.

O desenvolvimento de Kouassi só acelerou desde aquele momento, com passagens tanto pela seleção sub-17, quanto pela sub-19, antes de receber a sua primeira convocação para a seleção principal no final de 2019.

"É verdade que tive dois bons meses", explicou Kouassi em uma entrevista recente ao France Bleu Paris. "É um grande prazer jogar no clube onde fui criado. Eu me esforcei para chegar onde estou, espero que continue."

"Agora, pra ser tão elogiado assim? Não aceito. Ainda não fiz nada, comparado a Thiago Silva, Marquinhos ou Kimpembe."

Embora ainda não seja tão reverenciado como seus companheiros mais experientes, o PSG está esperançoso de que ele possa substituir pelo menos um deles em um futuro próximo, já que Thiago Silva não deve ter seu contrato renovado no final desta temporada.

O único problema é que Kouassi se encontra em uma posição semelhante à do brasileiro

Seu contrato também se encerra no final da temporada, e as duas partes ainda não chegaram a um acordo para que o francês assine seu primeiro contrato profissional com o PSG. Não é por falta de tentativas, já que Leonardo, diretor do clube, continua insistindo que "as negociação estão progredindo". No entanto, do jeito que as coisas estão, tanto Kouassi quanto Adil Aouchiche, outra promessa da base, podem ficar livres no mercado.

Tanto o quanto o já demonstraram interesse em Kouassi, e com certeza, caso o francês fique livre, outros pretendentes aparecerão.

Por enquanto, o jogador mais jovem a marcar dois gols na mesma partida na Ligue 1 em 44 anos tem apenas um foco: se estabelecer ainda mais nos planos de Tuchel. Se ele for capaz de fazer isso, conseguir sua renovação de contrato pode ficar muito mais fácil para Leonardo e cia.