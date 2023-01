Tanabi x Portuguesa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes estreiam na Copa São Paulo 2023 nesta terça-feira (3); veja como acompanhar na TV

Tanabi e Portuguesa se enfrentam na tarde desta terça-feira (3), às 13h (de Brasília), no Estádio Prefeito Alberto Victolo, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá do Paulistão Play, na internet.

Campeã da Copinha em 1991 e 2002, a Portuguesa chega para a competição em busca do tricampeonato, enquanto o Tanabi nunca conquistou o título.

As duas equipes entraram em campo pela última vez no Campeonato Paulista de 2022, com a Lusa perdendo por 4 a 1 para o Santos, e o Tanabi empatando com a Ferroviária em 2 a 2.

Quais são os próximos jogos da Portuguesa na Copinha?

Portuguesa x Náutico - 15h15 (de Brasília), no dia 6 de janeiro

Portuguesa x Real Ariquemes - 13h (de Brasília), no dia 9 de janeiro

Prováveis escalações

Escalação do provável Tanabi: a atualizar.

Escalação da provável Portuguesa: Ronaldo, Talles, Lucão, Kauã, Gabriel Ramos, Rodrigo, Miguel, João Goiano, Paraizo, Denis, Enzo Cavalcante.

Desfalques

Tanabi

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa

Não há desfalques confirmados.