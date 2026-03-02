Talentos Escondidos FC: como Gift Orban escapou da miséria com seus gols e alcançou até recorde europeu

Gift Orban é, inegavelmente, um nome poético. Como diz o clichê, a vida é um presente. A pessoa que talvez não concorde totalmente com essa expressão é o próprio Gift. Orban teve, na verdade, uma infância particularmente traumática na sua terra natal, na África. "Sou uma criança da rua", disse uma vez ao site belga Sporza.

"Os meus pais tinham casas, o meu pai na Nigéria e a minha mãe no Togo, mas comecei a jogar futebol em pequeno nos subúrbios de Lagos". Quando era criança, Orban viu coisas que nenhuma criança deveria ver.

"As pessoas eram magoadas, sob a influência de álcool e drogas", recorda. Orban viu todo o lado feio da vida. "Recentemente estive em Bruxelas com um amigo durante alguns dias. Quando voltamos ao nosso carro, tinha sido completamente roubado. Dinheiro, cartões, passaporte... O meu amigo ficou aterrorizado, mas eu? Eu costumava ver essas coisas todos os dias".

Orban ainda tem dificuldades em lidar com a sua infância difícil. "Foi muito duro e prefiro não falar sobre isso. Os meus problemas, não consigo explicá-los", diz a um entrevistador do L'Équipe. "Vocês não entendem porque nasceram na Europa. Se é pobre na França, o Estado pode ajudá-lo, há fundações e instituições de caridade. Na África, ninguém lhe dá nada e as pessoas morrem de fome. É por isso que todos nós queremos jogar futebol".

"Em Benue (a parte da Nigéria onde Orban cresceu), se a sua família não tem dinheiro, a vida é impossível. É isso que me alimenta. Nunca mais quero passar por isso. Tínhamos de arranjar a nossa própria comida, todos os dias. Agora quero ajudar todos os pobres, órfãos, qualquer pessoa que tenha uma vida como a minha ou ainda mais difícil".

Ele responde ao entrevistador francês. "Sabe o que é a pobreza? A pobreza na Europa e na África não tem comparação. Você dorme em certos lugares, é insuportável. Depois você acorda e não há nada para comer. Não me faça mais perguntas sobre isso".

Orban é uma personalidade e tanto, isso é evidente. "Eu digo o que penso", admite. "Sou sincero. As pessoas que não me conhecem acham que sou estranho. Mas, se você se aproximar de mim, vai ver que sou muito respeitoso. Já passei por coisas que me moldaram, que me fizeram ser quem sou. Já não tenho medo de nada."

As pessoas na Itália, sem dúvida, também notaram. Na Itália, Orban veste as cores amarelo e azul do Hellas Verona, onde também não deixará de mostrar quem é. Depois de fazer o segundo gol contra o Napoli há algumas semanas, ele correu para o canto cheio de torcedores do Napoli, fez uma arma com os dedos e disparou algumas balas imaginárias para o ar. Depois, formou uma faca com as mãos e cortou a própria garganta.

Isso lhe rendeu um cartão amarelo, e os jogadores do Napoli se vingaram em campo no mesmo jogo, correndo atrás de um empate em 2 a 2. Apenas duas semanas atrás, Orban voltou a virar notícia na Itália quando recebeu um cartão vermelho enquanto o jogo estava parado. Ele insultou verbalmente o árbitro e foi punido, recebendo uma suspensão de duas partidas.

São traços de personalidade que o Hellas Verona está disposto a aceitar. O nigeriano é o artilheiro da equipe que está na lanterna da competição. Na verdade, ele é o único jogador a ter marcado mais de dois gols pelo Hellas Verona no Campeonato Italiano. Orban já marcou sete gols.

Orban tem feito isso durante toda a sua carreira, desde que começou a jogar na Nigéria. "Quando era criança, eu jogava na praia o tempo todo. Na areia, não se joga apenas futebol, desenvolvem-se todos os músculos", explica. Aos treze anos, o pai matriculou-o num instituto de treino, embora ele não estivesse muito entusiasmado com a ideia no início.

"Só fui para uma academia de futebol quando tinha uns treze anos. Eu precisava da minha liberdade. Na rua, eu podia fazer as minhas coisas, enquanto numa academia eles gritam contigo". Ainda assim, o pai tinha razão. Quando o Bison FC, a equipa de formação de Orban, organizou um torneio de futebol, estava repleto de olheiros estrangeiros.

Um olheiro norueguês do Stabaek reparou em Orban. O atacante rápido e forte foi convidado para um período de testes na Noruega. Orban impressionou, mas não convenceu e, por isso, foi mandado embora. Alguns meses depois, quando o Stabaek procurava desesperadamente um atacante, o chamaram de volta.

Emefie Atta Aneke sabe quão importante foi esse segundo convite. "Se o Stabaek não tivesse feito o segundo chamado, há uma probabilidade muito grande de o Orban nunca ter chegado à Europa", disse o agente do atacante numa entrevista ao The Athletic.

Mas ele teve, sim, essa segunda oportunidade na Europa e, desta vez, Orban não ia deixá-la escapar. "O treinador me colocou e eu marquei logo dois gols. Fiz o mesmo no jogo seguinte. Depois, embalei. Mas tenho de admitir: a vida era difícil lá".

"Pela primeira vez, experimentei temperaturas de zero. E a língua norueguesa...", suspira o atacante, fazendo careta. "Blah, blah, blah. Doía-me nos ouvidos! Eu realmente não gostava daquele país. Na minha cabeça, já tinha decidido que iria me esforçar ao máximo para dar o próximo passo. Eu simplesmente não conseguia ficar lá".

E essa mudança aconteceria rapidamente. O departamento de scouting do Gent, que anteriormente também descobriu Jonathan David, identificou uma nova joia. Samuel Cardenas, chefe de scouting do Gent, precisou, no entanto, de muito poder de persuasão. Após meses insistindo, o clube cedeu e pagou ao Stabaek 4,5 milhões de euros, a segunda transferência mais cara da história do clube belga na época.

Orban provou imediatamente que valeu cada centavo. Em sua primeira temporada pelo Gent, marcou 20 gols em 22 jogos. Em oito meses, o atacante fez cinco hat-tricks. Rapidamente ganhou o apelido de "Black Haaland" nas redes sociais.

Orban também estabeleceu um recorde nas competições europeias. Em um jogo da Conference League diante do Istanbul Basaksehir, Orban precisou de apenas 205 segundos (!) para completar o seu hat-trick, o mais rápido da história na Europa. Na Bélgica, Orban se destacou pela velocidade, pelo faro de gol e pela sua bizarra potência nas finalizações. Ilustrou esta última contra o Standard Liège, chutando a bola na saída do meio de campo direto pro gol. Infelizmente, a bola bateu na trave.

Não é surpresa que o nome de Orban esteja nas listas de scouting dos maiores clubes do mundo. O Tottenham esteve interessado em contratar o nigeriano, mas decidiu levar Brennan Johnson para o norte de Londres.

Em seu segundo ano na Bélgica, no entanto, Orban diminuiu o ritmo. Não conseguiu reencontrar os gols como na temporada anterior e teve dificuldade em esconder a frustração. O treinador Hein Vanhaezebrouck, por isso, foi deixando o nigeriano no banco, para grande insatisfação do atacante.

"Não é fácil para ele", falou o treinador sobre essa decisão. "No ano passado, ele foi o herói e tudo o que tocava virava ouro. Agora está vivendo o outro lado da moeda, mas isso só pode torná-lo mais forte para o futuro."

Uma transferência era inevitável e com isso, o Gent recebeu "apenas" 14 milhões de euros. Isso é consideravelmente menos do que os cerca de 30 milhões de euros que foram exigidos ao final da temporada anterior. O Lyon foi ao Gent e contratou Malick Fofana além de Orban.

Em Lyon, no entanto, Orban teve pouco tempo de jogo. Com a lenda do clube e capitão Alexandre Lacazette à sua frente, ele recebeu apenas alguns minutos. Então, mais uma transferência foi feita, em parte também devido à situação financeira precária do Lyon, e Orban acrescentou mais um país ao seu currículo futebolístico: a Alemanha.

No Hoffenheim, o atacante começou voando, marcando quatro gols em sete jogos. Mas, mais uma vez, os minutos rapidamente desapareceram e uma transferência aconteceu. Desta vez, foi o Hellas Verona que contratou Orban, por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.

No entanto, a fraca campanha da equipe deve resultar no rebaixamento para a Série B. Uma equipe na lanterna do Campeonato Italiano ativar uma opção de compra de oito milhões de euros não parece provável. Portanto, há uma boa chance de Orban mudar de clube novamente na próxima temporada.

"O meu sonho máximo é jogar na Premier League", diz ele. "Manchester United, Liverpool, Manchester City. Não gosto tanto assim do Arsenal. É como se eles não quisessem ganhar títulos. Quero ir para um lugar onde queiram".