Como informa o Ruhr Nachrichten , já há no BVB discussões sobre emprestar Lerma no próximo inverno.

No caso do meio-campista, vários problemas se somam, o que torna sua permanência no vice-campeão pouco promissora: sua chance de ter minutos no meio-campo do time principal de Niko Kovac atualmente é praticamente nula diante da concorrência. Para piorar, Lerma ainda está afastado neste momento por conta de uma lesão muscular.

Além disso, por razões trabalhistas, como escreve o Ruhr Nachrichten, ele não pode atuar pela equipe sub-23 do BVB na Regionalliga.

Assim, resta a ele apenas a participação na competição sub-21 Premier League International Cup, cuja tabela prevê os próximos jogos apenas para meados de dezembro. Na estreia do PLIC, Lerma jogou pouco mais de uma hora na vitória por 4 a 1 sobre o FC Fulham e marcou um gol para o atual campeão BVB.

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O que o BVB pretende fazer com Justin Lerma?

Já no verão, cogitou-se emprestar imediatamente o talentoso adolescente, que chegou do Independiente del Valle por quatro milhões de euros e assinou até 2031. Na época, porém, a ideia foi descartada, porque Lerma primeiro deveria se adaptar ao novo ambiente.

Diante da situação atual, no entanto, um empréstimo para um clube no qual o meia ofensivo tenha minutos com regularidade agora parece ser o objetivo preferido.



