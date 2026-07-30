Abdellah Ouazane bate com força à porta do Ajax. O meio-campista de 17 anos deu uma bela assistência na semana passada contra o FK Vojvodina e, alguns dias depois, fez sua primeira aparição na Johan Cruijff ArenA.

Em conversa com o De Telegraaf, Ouazane fala de uma semana “superbonita”. “Com minha primeira assistência no futebol europeu e depois meu primeiro gol no estádio.” O grande talento marcou o gol da vitória contra o Burnley (2 a 1), para a enorme alegria da torcida do Ajax.

Jogar na Johan Cruijff ArenA foi uma experiência muito especial para Ouazane. “Antes do jogo, eu estava falando com o Mokkie (Jorthy Mokio, red.) sobre como é jogar na ArenA. Foi a minha primeira vez e no começo eu estava um pouco pensando nisso. Depois de um tempo, me senti à vontade e pude fazer o meu jogo.”

O meia armador estava a caminho do Real Madrid há um ano. No exame médico, porém, vieram à tona problemas, o que fez com que o gigante espanhol decidisse não fazer negócio com o Ajax. Para Ouazane, motivação suficiente para se provar ainda mais em Amsterdã.

“Foi justamente daí que tirei força. Voltar ao Ajax foi a minha melhor opção. Estou superfeliz e quero mostrar de novo por que as pessoas me consideram um talento. Quero me tornar um verdadeiro homem no esporte”, afirmou o jovem jogador do Ajax, que nesse meio-tempo já assimilou a história com o Real Madrid.

“Estou superfeliz com isso. Acho que conquistei isso com as minhas qualidades em campo. O foco voltou a ser eu e o Ajax, e menos aquilo.” Agora, Ouazane quer principalmente ganhar minutos na Eredivisie. “E, a partir daí, trabalhar rumo ao futebol profissional. Tudo vem no seu tempo, foi assim que me criaram em casa.”

Por fim, Ouazane ressaltou que nunca vai se deslumbrar, apesar dos elogios que recebe agora. “Eu sei de onde venho e Mo (Abdallah, red.) também vê dessa forma. Acho que esse é o nosso ponto mais forte. Temos que continuar sendo nós mesmos e nunca mudar, porque ainda temos um caminho muito longo pela frente. Agora é que vai realmente começar.”