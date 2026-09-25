Marrocos começou a fase classificatória para a Copa Africana de Nações de 2027 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Gabão. Noussair Mazraoui e Soufiane Rahimi marcaram os gols em Rabat, enquanto Abdellah Ouazane fez sua estreia pela seleção nacional nos minutos finais. A grande joia do Ajax participou diretamente da jogada do segundo gol de Marrocos com a assistência para a assistência.
A equipe da casa tomou a iniciativa desde o apito inicial e empurrou o Gabão para trás, no seu próprio campo. Azzedine Ounahi foi o marroquino mais perigoso no início da partida e, aos 27 minutos, acertou a trave.
Nove minutos depois, saiu enfim o merecido gol de abertura. Mazraoui puxou da direita para o meio e finalizou de cerca de vinte metros, com o goleiro Loyce Mbaba Amonome se atrapalhando com a bola quicando: 1 a 0.
Marrocos seguiu sendo superior também depois do intervalo e logo criou chances para ampliar a vantagem. Nayef Aguerd viu um voleio após cobrança de escanteio ser muito bem defendido por Amonome, enquanto Ounahi e Abde Ezzalzouli também levaram perigo.
O técnico Mohamed Ouahbi mexeu na equipe pouco depois de uma hora de jogo e colocou em campo, entre outros, Rahimi e Ilias Akhomach. O Gabão melhorou um pouco na partida na sequência, e Denis Bouanga obrigou o goleiro Yassine Bounou a fazer a defesa com um chute.
Aos 76 minutos, veio um momento especial para Ouazane. O meio-campista do Ajax entrou no lugar do destaque Ounahi e, com isso, fez sua estreia por Marrocos, que naquele momento ainda vencia por apenas um gol de diferença.
O Gabão tentou buscar o empate nos minutos finais, e Bounou precisou intervir, entre outras jogadas, em uma cabeçada de Orphée Mbina Effaghe. Do outro lado, Marrocos acabou de vez com a tensão a quatro minutos do fim.
Ouazane acionou Bilal El Khannouss pela esquerda, e o meio-campista devolveu a bola de primeira para Rahimi. O atacante que saiu do banco marcou o 2 a 0 e garantiu a Marrocos um início convincente na fase classificatória.