Takehiro Tomiyasu poderá jogar em uma liga de ponta após deixar o Ajax

Takehiro Tomiyasu pode assinar um contrato de longo prazo com a Venezia, segundo Fabrizio Romano. O zagueiro japonês de 27 anos está sem vínculo após deixar o Ajax.

Segundo Romano, Tomiyasu e a Venezia estão em negociações para um contrato de três temporadas. O jogador, que já disputou 46 partidas pela seleção japonesa, pode, assim, retornar à Série A.

Entre 2019 e 2021, Tomiyasu viveu uma fase de sucesso no Bologna. Isso lhe rendeu uma transferência de destaque para o Arsenal.

Lá, Tomiyasu acabou perdendo espaço devido a lesões frequentes. O Ajax o contratou no inverno passado, mas a experiência não deu certo.

Tomiyasu atuou por apenas 236 minutos pelo Ajax, distribuídos por nove partidas oficiais. Mesmo assim, ele foi convocado para a Copa do Mundo.

Após três partidas na Copa do Mundo, Tomiyasu pode iniciar uma nova aventura no Venezia, recém-promovido.

No Venezia, Tomiyasu poderá se tornar companheiro de equipe de Ridgeciano Haps, do Utrecht. O lateral-esquerdo de 33 anos assinou um novo contrato no início deste mês.