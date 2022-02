Taison quer homenagear irmão jogando Gre-Nal

Taison é aguardado nesta quinta-feira (24) no CT Parque Gigante para retomar a rotina dos treinamentos no Internacional.

O atacante foi liberado dos trabalhos da semana para poder acompanhar o sepultamento do seu irmão, que faleceu no último domingo, em Florianópolis, após se envolver em uma confusão em um condomínio na praia de Canasvieiras. O sepultamento foi na cidade de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A expectativa é saber de como Taison vai estar emocionalmente, em meio a tamanho drama. Pessoas próximas ao atacante revelaram que ele deseja ficar à disposição para atuar no clássico Gre-Nal, o que seria uma forma de homenagear o irmão falecido, que era também torcedor do Internacional.

Taison já disputou 13 Gre-Nais em sua carreira, sempre defendendo o Inter, e marcou um gol -- justamente no último encontro entre os rivais, que garantiu a vitória colorada por 1 a 0 em duelo válido pelo Brasileirão 2021.