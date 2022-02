Drama pessoal pode afastar Taison do Gre-Nal

O atacante Taison, do Internacional, foi liberado dos treinos da equipe principal para acompanhar o sepultamento do seu irmão, Leandro Barcellos Freda, que faleceu no último domingo (20) após se envolver em uma ocorrência policial em Florianópolis.

Segundo testemunhas, Leandro Freda teria se envolvido em uma confusão em um condomínio na praia de Canavieiras e acabou sendo contido por três pessoas. Quando a polícia chegou ao local, Leandro já não apresentava mais sinais vitais.

Em declaração para o portal GZH, o delegado Enio Matos, responsável pela investigação, disse que ainda é preciso aguardar o laudo da perícia para descobrir a causa da morte de Leandro.

A direção do Inter confirmou a liberação de Taison para acompanhar o sepultamento do seu irmão. O atacante só irá retornar aos trabalhos quando estiver recuperado emocionalmente. Hoje, portanto, é possível dizer que o atacante é dúvida para o Gre-Nal do próximo sábado (26).