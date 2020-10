Taison, cada vez mais perto de voltar ao Internacional: “Não é por dinheiro”

O atacante tem contrato com o Shakhtar até o ano que vem e já avisou aos ucranianos que não vai renovar

Taison nunca escondeu o carinho que sente pelo , clube que o revelou, e ao longo de sua carreira sempre falou sobre o desejo de retornar ao Beira-Rio. E para a felicidade da torcida colorada, este reencontro está cada vez mais perto de acontecer – ainda que apenas para 2021.

Em entrevista para o jornalista Luciano Potter, no YouTube, Taison revelou já ter iniciado conversas para voltar ao Internacional. O atacante, hoje com 32 anos, tem contrato com o até o meio de 2021 e não quis renovar o vínculo com a equipe ucraniana.

“Essa semana tivemos uma conversa, uma reunião, meu empresário, meu advogado, com o pessoal do Inter, e estamos conversando. Tomara que possa ter um final feliz dessa vez”, disse o jogador, campeão da Sul-Americana e Libertadores pelo Inter.

Taison deixou o em 2010 e defendeu a camisa do Metalist, da , por duas temporadas e meia até chegar ao . No clube de Donetsk desde 2013, o brasileiro se estabeleceu como um dos grandes destaques do país, mas apesar da intenção dos ucranianos em mantê-lo em seu quadro, o brasileiro já pensa no retorno ao – para ficar mais próximo de sua mãe, amigos e evidentemente para defender o clube de seu coração.

“Não estou pensando em ficar para esses lados, mas em voltar para casa. Já falei com meus amigos, família. Me falam de tudo que está acontecendo, mas é o que eu quero. Vim para Ucrânia com 21 anos, cheguei assustado, achando que iria chegar e um ano depois voltaria ao Inter. E estou aqui há 11 anos. Não tenho reclamação do Shakhtar, mas chegou o momento. Já passei isso para eles. Falei que tenho muito respeito por eles, mas não vou assinar. Pediram para eu pensar. Mas já sabem que não faço mais parte do grupo para o ano que vem”.

Como seu contrato termina no meio do ano que vem, no final deste 2020 Taison já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E o destino escolhido, apesar de propostas de equipes árabes e chinesas, é óbvio.

“Está muito, muito mais perto. Tem dois meses para eu poder assinar um pré-contrato. Então, estamos muito perto mesmo disso acontecer”.

Taison, nos seus tempos como jogador do Inter (Foto: Divulgação/Internacional)

“Eu só queria dar uma casa para minha mãe, tirar minha família da situação que vivemos em (na região Sul do RS). Não reclamo da minha vida, porque ela me fez ser quem eu sou hoje. Mas eu só queria pagar a conta de luz da minha mãe, que estava cortada. E consegui coisas espetaculares no futebol. Não é por dinheiro. Se fosse, eu teria falado sim para essas propostas dos chineses ou da Arábia. Não é por dinheiro, é pela minha família, minha filha que fica longe de mim, meu pai que graças a Deus está se recuperando de um câncer há três anos, é por voltar ao Beira-Rio, onde sempre fui tão bem recebido. Quero retribuir este carinho", completou.

Enquanto sonha com um título brasileiro em 2020, o torcedor colorado já pode fazer contagem regressiva para o retorno de Taison: tudo leva a crer que ele seja o primeiro reforço do Inter para a próxima temporada.