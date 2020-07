Taça Rio 2020: quais times estão na semifinal do 2º turno do Carioca?

Flamengo e Botafogo já garantiram suas respectivas vagas para o mata-mata

O de 2020, marcado por polêmicas em meio à questão da pandemia da Covid-19, já está em sua reta final. O , que já foi campeão da , garantiu a primeira posição geral do certame e agora precisa apenas levantar a taça da , o segundo turno do estadual carioca, que ficará com o título do certame sem a necessidade das grandes finais.

O , atual campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, é o grande favorito, mas o futebol não permite celebrações antes da hora e a equipe comandada por Jorge Jesus precisa de mais duas partidas para confirmar ou não o seu 36º título de Campeonato Carioca: a semifinal e a final da Taça Rio.

Os classificados às semifinais

FIM DE JOGO !



No Maracanã , @Flamengo vence o @boavistasc por 2 a 0 pela última rodada da Taça Rio. Pedro e Gerson marcaram os gols do rubro-negro. Com esse resultado, o Flamengo garantiu a liderança geral e aguarda os resultados do Grupo B para saber quem vai enfrentar ( + ) pic.twitter.com/WXIPa5S0CC — Campeonato Carioca (@campcarioca) July 2, 2020

Fim de jogo! No Luso Brasileiro, a @portuguesarjofc empatou com o @Botafogo em 0 a 0, em jogo válido pela 5ª Rodada da Taça Rio do #Cariocão2020. pic.twitter.com/R7rAt81mzn — Campeonato Carioca (@campcarioca) July 2, 2020

Além do Flamengo, que já estava com a classificação assegurada, o assegurou sua vaga nesta quarta-feira (01). O Glorioso não fez um bom jogo contra a do Governador, mas o empate sem gols bastou para garantir a vaga nas semifinais apesar de alguns sustos sofridos pelos comandados de Paulo Autuori especialmente no segundo tempo.

Quem ainda tem chance?

Líder do Grupo B, com 9 pontos somados, o entra em campo contra o Macaé, nesta quinta-feira (02), e apenas uma tragédia tira a classificação do Tricolor. Para a equipe treinada por Odair Hellmann não conseguir a vaga, apenas no seguinte cenário: derrota combinada à vitórias de Volta Redonda sobre o Resende e vitória do , que ainda precisa tirar uma diferença de nove gols no saldo, sobre o .

Campeonato Carioca 2020: confira a classificação geral

O Volta Redonda, vice-líder da chave, confirma sua classificação caso vença o Resende. O Madureira ocupa a terceira posição e enfrenta, também nesta quinta-feira (02), o (4º colocado). Ambos precisam vencer e torcer por tropeços do Volta Redonda para seguirem vivos no Campeonato Carioca.