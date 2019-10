Lyon teve intervenção do presidente para amenizar crise com Juninho e Sylvinho

Presidente do Lyon precisou se manifestar para tentar amenizar crise de brasileiros Juninho Pernambucano e Sylvinho no vestiário do Olympique Lyonnais

Na 11ª colocação da e incapaz de vencer nos últimos sete encontros (em todas as competições), o Olympique Lyonnais estava vive uma crise na temporada. E seu treinador, Sylvinho, está muito ameaçado. Um clima muito tenso que obrigou jogadores, funcionários e dirigente a darem um choque no vestiário. Iniciativas pagas desde que o clube fosse capaz de reagir no segundo jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões ao vencer por 2 a 0 o Leipzig, da . Desde então, sabe-se um pouco mais dos bastidores desta crise .

"Eu escolhi ficar longe, exceto que a situação da crise não era totalmente legítima. Eu me forcei a intervir para trazer mais respeito. Nós mudamos muitas coisas neste verão", disse Sylvinho à Progress, acrescentando que alguns jogos ocorreram um pouco e que se o atacante do Leipzig, Timo Werner, tivesse sido mais eficiente no primeiro período, ninguém falaria hoje de uma saída da crise.

No entanto, o não rejeitou a ineficiência do atleta alemão. E hoje, a comissão técnica está aproveitando essa pequena recuperação para colocar alguns relógios de volta no tempo, especialmente em relação aos comentários feitos pela mídia.

Pela primeira vez, o presidente Rhone confessa ter cometido um erro de gestão com a dupla Juninho-Sylvinho. "Permaneço no meu papel, deixo a gestão do elenco com Juninho, mas me pareceu importante fazer algumas correções. Fizemos ajustes. Meu erro foi tornar Juninho e Sylvinho independentes muito rápido, eu não os guiei o suficiente".

Um mea culpa que ele espera alcançar com o tempo. Porque se a reação de seu Lyon foi boa no cenário europeu, o líder agora espera o mesmo na Ligue 1. E que melhor do que o derby contra o ASSE para definitivamente sair desta crise?