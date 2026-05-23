"Sven Mislintat é demitido novamente, depois de passar pelo Ajax e pelo Borussia Dortmund"

Sven Mislintat foi demitido no sábado pelo Fortuna Düsseldorf, segundo informou o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Deutschland. O conselho de administração tomou essa decisão após o rebaixamento para a 3. Bundesliga na Alemanha.

O Fortuna Düsseldorf terminou a última temporada na 17ª posição da 2. Bundesliga, o que significa que disputará a terceira divisão alemã na próxima temporada. Como consequência, Mislintat foi destituído do cargo de diretor técnico.

Mislintat foi contratado em dezembro e aproveitou a janela de transferências de inverno para contratar quatro jogadores, incluindo Jordi Paulina, proveniente do Borussia Dortmund. No entanto, isso não foi suficiente para evitar o rebaixamento.

Mislintat, de 53 anos, tinha contrato com o Fortuna Düsseldorf até 31 de dezembro de 2028. Após deliberação, decidiu-se encerrar a colaboração entre o clube e o dirigente com efeito imediato.

Mislintat já havia sido demitido anteriormente do Borussia Dortmund e do Ajax. O alemão chegou ao clube de Amsterdã em 2023, juntamente com Maurice Steijn. Após um período dramático e até mesmo um último lugar na Vriendenloterij Eredivisie, Steijn foi demitido.

Por fim, também chegou ao fim a passagem de Mislintat pelo Ajax, que havia contratado novos jogadores por dezenas de milhões. Muitos jogadores não renderam nada na Johan Cruijff ArenA, o que rendeu a Mislintat críticas severas.

Mislintat também trabalhou no passado como olheiro do Arsenal. Além disso, atuou por algum tempo como diretor esportivo do VfB Stuttgart.