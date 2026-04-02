Suspeitas de corrupção... Dois anos de prisão para o ex-técnico da Tunísia

Um tribunal tunisiano proferiu hoje, quinta-feira, uma sentença à revelia de dois anos de prisão contra Sami Trabelsi, ex-técnico da seleção tunisiana, acompanhada de uma multa elevada.

A decisão foi tomada em função de acusações relacionadas às leis alfandegárias e às transações em moeda estrangeira, segundo a emissora tunisiana “Jawhara FM”.

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Trabulsi foi levado a julgamento junto com várias outras pessoas, e as multas financeiras impostas a ele ultrapassaram meio milhão de dinares tunisianos, devido à criação de uma empresa e seu posterior fechamento, sem a liquidação das dívidas e das infrações financeiras impostas a ela, o que fez com que o ex-técnico da Tunísia enfrentasse acusações de corrupção financeira.

Vale lembrar que o técnico franco-tunisiano Sabri Lamouchi é quem atualmente comanda a seleção “Águias de Cartago”, que se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.