Suspeita de lesão grave ameaça astro do Barcelona

O Barcelona sofreu um golpe preocupante durante seus treinos, depois que o sueco Roony Bardghji sofreu uma lesão no joelho que o obrigou a deixar o gramado com evidentes sinais de dor, em um episódio que despertou o temor do clube de uma ausência prolongada que pode se estender por vários meses.

Bardghji vinha participando dos treinos normalmente, antes de parar de forma repentina por causa da lesão, enquanto o Barcelona aguarda os resultados dos exames médicos para determinar a natureza da lesão e o seu grau de gravidade, em meio a indícios preliminares que não geram otimismo.

Bardghji compareceu aos treinos do Barcelona, depois de o técnico Hansi Flick tê-lo deixado de fora do confronto contra a Udinese, antes que o ponta sueco sofresse o incidente durante a sessão de treino.

O jornal espanhol "Sport" relatou: "O jogador estava treinando normalmente antes de ser obrigado a deixar o campo, depois que apresentou fortes sinais de dor, o que levou o departamento médico do clube a intervir e realizar um exame preliminar".

A lesão preocupa o Barcelona, especialmente porque o joelho já representava uma fonte de preocupação anterior para o jogador, que já havia sofrido uma lesão grave que o afastou dos gramados por um longo período.

O fantasma da antiga lesão retorna

Bardghji já havia sofrido uma lesão grave no joelho, que o afastou dos gramados por um período que chegou a dez meses, e por isso aumentam os temores de que a lesão atual esteja relacionada ao mesmo joelho.

Ainda é cedo para determinar a gravidade da lesão, à espera dos exames médicos precisos que revelarão se o jogador sofre de danos consideráveis que exijam uma ausência prolongada ou uma intervenção cirúrgica.

O Barcelona aguarda, nas próximas horas, os resultados dos exames, que definirão com mais precisão o tempo de ausência do jogador e o plano de tratamento adequado, em meio ao temor de que a lesão seja grave o suficiente para encerrar sua participação por um longo período.

Barcelona aguarda o diagnóstico definitivo

Os serviços médicos do Barcelona realizaram um exame preliminar em Bardghji após sua saída dos treinos, e as avaliações iniciais revelaram a existência de motivos de preocupação em relação ao estado do joelho.

Espera-se que o jogador seja submetido a exames adicionais nas próximas horas, antes do anúncio do diagnóstico definitivo e do tempo previsto de ausência.

Caso a gravidade da lesão se confirme, Bardghji poderá ter de passar por uma cirurgia, o que representaria um forte golpe para o jogador no início de sua trajetória com o Barcelona, além de colocar o clube diante de uma situação difícil quanto aos seus planos para a nova temporada.

Até o momento, não há um prazo oficial para a ausência de Bardghji, mas os indícios preliminares geram temores de uma lesão que pode exigir vários meses de recuperação, especialmente diante de seu histórico anterior com lesões no joelho.

Espera-se que o Barcelona divulgue um comunicado oficial assim que todos os exames forem concluídos e um diagnóstico definitivo for alcançado, para determinar a natureza da lesão e o tempo de ausência de Bardghji dos gramados.