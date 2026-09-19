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Surpresa: Tuchel privou o Chelsea de Cristiano Ronaldo

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Todd Boehly, ex-proprietário do Chelsea, tentou contratar o astro português Cristiano Ronaldo durante sua segunda passagem pelo Manchester United, antes de sua transferência para o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O site "The Athletic" relatou que Boehly se reuniu na época com o agente de jogadores Jorge Mendes em Portugal e saiu do encontro extremamente interessado na possibilidade de contratar Ronaldo.

Naquele momento, Ronaldo estava insatisfeito durante sua segunda passagem pelo Manchester United, mas Thomas Tuchel, então treinador do Chelsea, deixou claro em diversas ocasiões sua forte oposição a qualquer negócio para contratar o atacante português.

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As tensões com Tuchel aumentaram depois que Boehly não conseguiu contratar nenhum entre Matthijs de Ligt, Raphinha, Frenkie de Jong e Presnel Kimpembe.

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Houve maior consenso em relação a Raheem Sterling, com quem o próprio Boehly conduziu pessoalmente as negociações para contratá-lo junto ao Manchester City, em um negócio no valor de 47,5 milhões de libras esterlinas.

Ao falar durante um evento em fevereiro passado, Boehly admitiu que sua estratégia de contratações não foi suficientemente científica.

Ele disse: "Vi-me preso no cargo de diretor esportivo interino durante o verão, sem saber o que torna um jogador de futebol bom. Mas eu sabia que, se o Manchester City queria Marc Cucurella, então eu também o queria. As coisas eram assim tão simples".

Todd Boehly deixou o cargo de diretor esportivo interino do Chelsea em janeiro de 2023.

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