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Hussein Hamdy

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Surpresa sobre a posição de Mbappé na seleção francesa

K. Mbappe
O. Dembele
D. Deschamps
França
Real Madrid
PSG
Copa do Mundo
França
Espanha

Deschamps vai recuar?

A posição em que Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, joga tem sido alvo de grande controvérsia nos últimos anos.

Durante sua última temporada no Paris Saint-Germain e desde que chegou ao Real Madrid, Mbappé atuou como atacante de ofício, embora tenha atingido o auge de seu desempenho quando jogava como ponta esquerda.

De acordo com a rádio francesa “Monte Carlo”, a polêmica sobre a posição de Mbappé se repete agora no cenário internacional, assim como aconteceu com o jogador em Paris e no Real Madrid.

A emissora destacou que, desde a aposentadoria internacional de Olivier Giroud, o maior artilheiro da história da França após a Euro 2024, Mbappé assumiu a liderança do ataque.

E esclareceu que a posição de Mbappé contra o Senegal se tornou o assunto do momento na França antes da partida de estreia dos Bleus, na terça-feira.

O “Monte Carlo” revelou que Mbappé pediu para jogar pela França na ponta esquerda do ataque; no entanto, o técnico Didier Deschamps insiste em continuar escalando o atacante do Real Madrid no centro.

E mencionou que Ousmane Dembélé brilhou no ataque com o Paris Saint-Germain, mas suas esperanças de jogar nessa posição com a França se esvaíram devido à presença do capitão Mbappé.

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