Surpresa sobre a posição de Mbappé na seleção francesa

A posição em que Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, joga tem sido alvo de grande controvérsia nos últimos anos.
Durante sua última temporada no Paris Saint-Germain e desde que chegou ao Real Madrid, Mbappé atuou como atacante de ofício, embora tenha atingido o auge de seu desempenho quando jogava como ponta esquerda.
De acordo com a rádio francesa “Monte Carlo”, a polêmica sobre a posição de Mbappé se repete agora no cenário internacional, assim como aconteceu com o jogador em Paris e no Real Madrid.
A emissora destacou que, desde a aposentadoria internacional de Olivier Giroud, o maior artilheiro da história da França após a Euro 2024, Mbappé assumiu a liderança do ataque.
E esclareceu que a posição de Mbappé contra o Senegal se tornou o assunto do momento na França antes da partida de estreia dos Bleus, na terça-feira.
O “Monte Carlo” revelou que Mbappé pediu para jogar pela França na ponta esquerda do ataque; no entanto, o técnico Didier Deschamps insiste em continuar escalando o atacante do Real Madrid no centro.
E mencionou que Ousmane Dembélé brilhou no ataque com o Paris Saint-Germain, mas suas esperanças de jogar nessa posição com a França se esvaíram devido à presença do capitão Mbappé.